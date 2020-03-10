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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
18:28 10.03.2020

"Сталинки" и "корабли" оказались самым дешевым типом жилья в Петербурге

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Самые дешевые квартиры в Петербурге продаются в домах сталинского типа и так называемых "кораблях". К такому выводу пришли эксперты агентства недвижимости "Невский Простор", проанализировав 5073 предложения по продаже квартир в многоэтажках Петербурга.

Фото: iStock
Самую дешевую студию в Петербурге можно снять за 500 рублей в день

Дешевле всего продаются квартиры в девятиэтажках, известных как "корабли". Здесь цена за "однушку" начинается от 2,6 миллиона рублей. За 2,7 миллиона при большом желании можно купить квартиру в доме сталинской постройки.

Правда, "сталинки" в Петербурге очень разные. Если самая дешевая квартира в таком доме стоит 2,7 миллиона, то самая дорогая - 255 миллионов.

Дешевые "сталинки" расположены в Колпино, Ломоносове, это, как правило двух-трехэтажные дома. Причем, в Колпино некоторые такие здания включены в программу реновации.

И совсем другое дело - это квартиры в домах, построенных в стиле сталинского ампира, например, на Московском проспекте или у станции метро "Черная речка". Последние относятся к элитному типу жилья.

Сейчас на продажу в Петербурге выставлена 281 хрущевка. Немного дороже стоят квартиры в девятиэтажках брежневской поры. Так, квартиры в домах 606-й и 504-й серии начинаются от 3,2 миллиона рублей.

Ну а самое дорогое жилье в Петербурге в дореволюционных домах. В домах, не прошедших капитальный ремонт, квартиры продаются минимум за 4,6 миллиона рублей. По удивительному стечению обстоятельств, в квартирах, где капремонт когда-либо все же проходил, минимальная стоимость квартир на 300 тысяч дешевле.

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