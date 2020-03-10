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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И про койки забыли

Суд обязал чиновников обеспечить районную больницу медицинским оборудованием
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", п. Октябрьский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
В поселке Октябрьский Волгоградской области прокуратура во время проверки в районной больнице недосчиталась не только медицинского оборудования, но даже кроватей.

Учреждения здравоохранения оснащаются не как придется, а в соответствии с федеральным законодательством. Во всяком случае должны. На деле же бывает иначе. Так, в терапевтическом отделении больницы не было роликового инфузионного насоса и тележки-каталки для перевозки больных, а также 22 функциональных кроватей. В хирургии тоже не хватало 17 коек и медицинских шкафов. К тому же в обоих отделениях палаты не оборудованы сигнализацией.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Протокол рейда лег в основу иска в Октябрьский районный суд.

- По делу было два ответчика: руководство больницы и областной комитет здравоохранения, деньги ведь выделяются централизованно из региона. Суд удовлетворил заявленные требования, обязав оснастить отделения необходимым медицинским оборудованием в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Нехватка кроватей не сказалась на доступности медицинских услуг в районе. Во всяком случае нет задокументированных случаев отказа жителям в госпитализации. Жалоб от населения проверяющие органы тоже не получали.

По информации облздрава, в ближайшие два года в регионе планируется оснащение медучреждений оборудованием. В 2020 году должны приобрести 13 мобильных комплексов и завершить модернизацию детской поликлинической службы. Уже сформировали программу обновления первичного звена: предстоит отремонтировать и построить ряд поликлиник и ФАПов и обновить их материально-техническую базу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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