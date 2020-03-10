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10.03.2020 15:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Гатчине заложили камень в основание памятника Александру III

Текст: Ольга Штраус (Ленинградская область)
Фото: Пресс-служба Российского военно-исторического общества Фото: Пресс-служба Российского военно-исторического общества
Фото: Пресс-служба Российского военно-исторического общества

На территории Большого Гатчинского дворца торжественно установили закладной камень в основание будущего памятника императору Александру III.

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Известно, что этот российский царь, которому 10 марта исполнилось 175 лет со дня рождения, получил прозвище миротворец, поскольку в годы его правления Россия не вела никаких войн. Он был чадолюбив, покровительствовал искусствам и большую часть своего времени проводил в резиденции Гатчина, которую особенно ценил.

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на церемонии закладки памятника, особенно подчеркнул заслуги Александра III в российской истории. Монумент будет установлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта "Культура", отметил он.

В 2018 году с инициативой установки "тронного" памятника Александру III выступили Российское историческое общество совместно с Российским военно-историческим обществом. Было решено, что монумент будет создан на основе первых эскизов работы Паоло Трубецкого. В 1899 году этот знаменитый скульптор изобразил императора сидящим на троне. Данный проект тогда так и остался нереализованным. Вместо него в 1909 году была открыта знаменитая конная статуя Александра III, также изваянная Паоло Трубецким. Сейчас этот монумент расположен перед Мраморным дворцом Русского музея.

В прошлом году были подведены итоги творческого конкурса: по мнению жюри, из четырех представленных работ лучше всех воплотить образ государя по замыслам Паоло Трубецкого удалось Владимиру Бродарскому, выпускнику Санкт-Петербургской Академии художеств.

Скульптуру планируется установить на территории Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. На церемонии закладки камня присутствовали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов, скульптор Владимир Бродарский и другие официальные лица. После торжественной церемонии они осмотрели новые разделы музея, открытие которых было специально приурочено к памятной дате: "Кабинет Великого Князя Михаила Александровича" и "Детство в императорской семье".

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