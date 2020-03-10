В Карелии главу муниципалитета обвинили в мошенничестве

Прокурор Пряжинского района Карелии утвердил обвинительное заключение в отношении действующего главы национального муниципалитета. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

Как считает следствие, глава района в прошлом году за четыре месяца подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда. В них она внесла данные о якобы командировках на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу. Но сначала обвинительное заключение вручат главе муниципального района.