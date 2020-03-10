Новости

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка 13:07
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России 13:06
Создатели "Игры престолов" снялись в "Мире Дикого Запада" 13:04
Москалькова: Если наказывать за несоблюдение карантина, то в правовых рамках 13:04
Опасное межсезонье: где на дороге может занести из-за "черного льда" 13:03
Школьники пишут Всероссийские проверочные по истории и химии 13:00
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка 12:57
Роскомнадзор разъяснил законность замеров температуры на работе 12:54
Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка под Костромой 12:53
Вышел кровавый трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat 12:52
В Чили грабители перехватили 15 миллионов долларов 12:50
Судьбу Московского автосалона-2020 определят до конца весны 12:23
На Кубани глава района пойдет под суд за превышение полномочий 12:20
В Подмосковье 8 марта мужчина зарезал собственную мать 12:19
Баста исполнил мечту маленькой рязанки 12:16
В Улан-Удэ Юрий Трутнев вручил ветеранам юбилейные медали 12:10
Вышел финальный русский трейлер "Черной вдовы" 12:09
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле" 12:08
В Беларуси три человека вылечены от коронавируса 12:03
В Карелии главу муниципалитета обвинили в мошенничестве 12:03
В Екатеринбурге растаяла скандальная работа Покраса Лампаса 11:56
В Севастополе двое мужчин сорвались с 16-метровой скалы 11:40
Индекс промпроизводства Бурятии вырос на 12,1% 11:39
Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси 11:38
Названы самые популярные курорты России для отдыха весной 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии главу муниципалитета обвинили в мошенничестве

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Прокурор Пряжинского района Карелии утвердил обвинительное заключение в отношении действующего главы национального муниципалитета. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Суд продлил арест экс-губернатору Виктору Ишаеву

Как считает следствие, глава района в прошлом году за четыре месяца подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда. В них она внесла данные о якобы командировках на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу. Но сначала обвинительное заключение вручат главе муниципального района.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Курсы доллара и евро обновили показатели 2016 года
В Госдуму внесена новая формулировка нормы Конституции о детях
ЦБ предоставит банкам дополнительную ликвидность
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту