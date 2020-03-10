В Петербурге открылась фотовыставка Дмитрия Долинина

В Доме кино открылась фотовыставка известного оператора и режиссера Дмитрия Долинина, яркого представителя ленинградской школы кино.

В 1961 году он, выпускник операторского факультета ВГИКа, пришел на "Ленфильм", начал ассистентом на "Полосатом рейсе". Снимал картины режиссеров, которых теперь называют классиками отечественного кинематографа - Геннадия Полоки, Глеба Панфилова, Виталия Мельникова, Динары Асановой, Ильи Авербаха, Иосифа Хейфица, Игоря Масленникова, Валерия Огородникова: "Республика ШКИД", "В огне брода нет", "Начало", "Не болит голова у дятла", "Чужие письма", "Ключ без права передачи", "Фантазии Фарятьева", "Красное небо. Черный снег"… Позже сам стал режиссером, снял несколько фильмов. А еще он писатель, педагог, профессор Санкт-Петербургского института кино и телевидения. И такой факт есть в его биографии: в 1987 году сыграл роль императора Павла Первого в картине Сергея Соловьева "Асса".

На выставке представлены городские пейзажи, жанровые зарисовки, сделанные в Петербурге, Риме, Париже, Литве, портреты друзей, здесь, например, знаменитые ленфильмовцы: Эдуард Розовский, оператор, снимавший "Человека-амфибию", "Белое солнце пустыни", Виктор Бутурлин, режиссер фильмов "Аплодисменты, аплодисменты…", "Садовник".

На открытие пришли ленфильмовцы - режиссеры, операторы, актеры, директора картин…

Корреспондент "РГ" задала несколько вопросов автору.

Это не первая ваша выставка?

Дмитрий Долинин: Не первая. Были и в Галерее Борей, в Публичной библиотеке, в каком-то кабачке, который уже не существует, в Литве - Вильнюсе, Клайпеде… Нынешняя произошла неожиданно для меня - по предложению нашего питерского Союза кинематографистов.

Профессиональным фотографом, который получает деньги за свои работы, я никогда не был. Снимал для себя, когда было время и настроение. Между делом. Некоторым снимкам больше 50 лет, сделал их давно, когда еще учился во ВГИКе.

Фотоудача в некотором смысле не зависит от фотографа. Вот фото, снятое в Риме. В узком переулочке стоят мотоциклы и идет беременная женщина. Я совершенно не мог предположить, когда настраивал аппарат, что она придет. Мне просто хотелось снять на память красивый переулок, где красиво стоят мотоциклы, на одном полубоком сидит парень. Вдруг откуда-то взялась женщина, вышла на нужную для композиции точку. В этот момент парень, глядя на нее, выдувал сигаретный дым. Между ними как будто возникли отношения. Все это запечатлелось на фото. Уличные фотографии, которые называются стрит-фото, таким способом и возникают. То есть на все воля божья.

Вы работали с легендарными режиссерами, но их портретов нет. Почему?

Дмитрий Долинин: Я их не снимал, на съемочной площадке мне не до фото было. Оператору, режиссеру невозможно совмещать основную работу с чем-то еще, а фотография требует такого же глубокого погружения, как и режиссура, и операторское дело.

Вот портрет кинодраматурга Юрия Клепикова, автора сценариев знаменитых фильмов "Пацаны", "Не болит голова у дятла", "Восхождение"... Договорились с ним о фотосъемке?

Дмитрий Долинин: Просто сидели в гостях, водку пили, разговаривали - и снял. Портрет актрисы Натальи Фиссон появился так: был в театре "Комик-Трест", в репетиционном зале, по ходу снял.

Портрет Александра Долинина, так похожего на вас человека. Кто это?

Дмитрий Долинин: Мой брат, литературовед, набоковед и пушкинист. Недавно он выпустил большой том - "Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар"".

Из первых уст

Михаил Ордовский, режиссер:

- Мой портрет Долинин сделал примерно лет 10 назад. Дело было на "Ленфильме", мы сидели в кабинете, работали над новым Уставом Союза кинематографистов. У Мити фотоаппарат всегда с собой, он приказал: "Сиди!" Сижу. "Сюда повернись. Теперь сюда. Не шевелись". Вот до сих пор не шевелюсь. (Смеется). Портрет мне понравился, считаю, что он самый безобидный. Однажды с ним была чудная история - тут есть свидетели. Мне рассказали, что в кабинете главного редактора журнала "Звезда" висит… мой портрет (на том месте, где обычно вешают портреты вождей). Звонит мне знакомая: "Миша, что у тебя за отношения с Гординым? Твой портрет висит у него прямо над головой!" Оказалось, в это время у Долинина была там выставка.