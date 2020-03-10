В Сыктывкаре открылся III Северный культурный форум

В столице Республики Коми в третий раз открылся Северный культурный форум. Он продлится с 11 по 13 марта, и предполагается, что его посетят более 600 участников. Тема форума необычна - "Культура счастья".

Как формируется ощущение человеческого счастья? Способны ли культурные институты влиять на благополучие и удовлетворенность жизнью россиян? Возможно ли стать счастливее, увеличив степень личного погружения в культурную среду? Ответы на эти вопросы будут искать в дискуссиях эксперты деловой программы.

Модератором пленарного заседания выступит специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В числе приглашенных к разговору - заместитель министра культуры Ольга Ярилова, музыкант и культуролог Михаил Казиник, директор Государственного музея имени Пушкина Марина Лошак, декан факультета антропологии Европейского университета Михаил Лурье и другие.

Впервые в рамках форума запланировано проведение молодежной программы "Креативные индустрии". Научно-практическая конференция "Культура Севера: место традиций в современном мире" займется исследованием проблем диалога музеев со своей аудиторией.

Возможно ли стать счастливее, увеличив степень личного погружения в культурную среду

Сегодня музеи становятся не только площадкой получения знаний, но и важным общественным пространством. Посетителям уже недостаточно быть исключительно зрителями, они хотят прямого участия и эмоциональной реакции. Каким образом выставочные пространства могут использовать сторителлинг и другие новые подходы к презентации экспонатов? Какие истории может поведать музей в условиях доминирования соцсетей и интернет-сервисов?

Пока философы и культурологи будут дискутировать в поисках ответов на поставленные вопросы, творческие коллективы России предложат жителям и гостям столицы Республики Коми повысить коэффициент личного счастья, окунувшись в водоворот культурных событий.

11 марта на сцене республиканского Театра оперы и балета пройдет гала-концерт с участием солистов Большого театра России в рамках XXX Международного фестиваля оперного и балетного искусства "Сыктывкарса тулыс". Сегодня фестиваль "Сыктывкарса тулыс" ("Сыктывкарская весна") - культурный бренд региона с блестящей тридцатилетней историей. А в зале республиканской филармонии Коми Государственный академический северный русский народный хор представит концертную программу "Пинежское метище". Она основана на традиционной культуре Пинежского района Архангельской области и приурочена к 100-летию писателя Федора Абрамова.

В основе программы - фрагмент старинного пинежского молодежного гуляния "Метище". Постановка создана по мотивам романа Федора Абрамова "Чистая книга". В нее вошли традиционные пинежские танцы - строгие хороводы, задорные переплясы, частушки и кадрили, глубокие, протяжные лирические песни.

Завершая трехдневный фестивальный марафон, 13 марта на сцену Коми республиканской филармонии выйдет Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми "Асъя кыа" ("Утренняя заря"). Народные праздники, широкие гулянья, яркие костюмы и необычные хореографические рисунки участники форума и зрители смогут увидеть в программе "Север - песня, Север - танец".