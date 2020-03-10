В Вологодской области расплодились норки и выдры

В Вологодской области подвели итоги учета околоводных животных: речных бобров, норок и выдр. Как отмечают в правительстве Вологодской области, последний такой учет проводился в 2015 году. С тех пор популяция околоводных животных в регионе повысилась.

В частности, хорошо себя чувствуют речные бобры. Они заселили практически все пригодные места обитания. Больше всего речных бобров в Бабаевском, Великоустюгском, Вытегорском и Грязовецком районах. В общей сложности их насчитывается 44 тысячи, это на 6,5 процента больше, чем в 2015-м. Количество бобров продолжает увеличиваться.

С норкой и выдрой ситуация аналогичная. Эти животные встречаются практически по всей области, чаще всего - в Бабаевском, Великоустюгском и Вытегорском районах. Сейчас на Вологодчине обитает около 25 тысяч особей норки и 6 тысяч выдры, что на 24 и 50 процентов выше, чем при последнем учете.

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков объясняет рост популяций тем, что околоводные животные перестали представлять большой интерес для охотников, а кормовая база для норок, выдр и бобров в регионе хорошая.