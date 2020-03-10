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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песни для Зои

Военный оркестр дал домашний концерт для столетней петербурженки
Текст: Евгения Цинклер ( "Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
Оркестр штаба Западного военного округа приехал с концертом к жительнице Петербурга Зое Зиновьевой, которой недавно исполнилось 100 лет.
Все песни для единственного слушателя - Зои Трофимовны, ветерана, защитницы Ленинграда, хрупкой и очень сильной женщины. Фото: пресс-служба ЗВО Все песни для единственного слушателя - Зои Трофимовны, ветерана, защитницы Ленинграда, хрупкой и очень сильной женщины. Фото: пресс-служба ЗВО
Все песни для единственного слушателя - Зои Трофимовны, ветерана, защитницы Ленинграда, хрупкой и очень сильной женщины. Фото: пресс-служба ЗВО

...В обычной городской квартире звучат мелодии военных песен. И не из динамика, а в исполнении настоящего оркестра. Музыканты в праздничных кителях выводят "Смуглянку", "В лесу прифронтовом", "Прощание славянки". Все для одного-единственного слушателя - Зои Трофимовны, ветерана, блокадницы, защитницы Ленинграда, хрупкой и очень сильной женщины. На ее груди множество наград, среди которых медали "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За оборону Ленинграда".

Зоя Трофимовна родилась в 1920 году в Вологде, потом с семьей переехала в Ленинград, где поступила в институт торговли. Студенткой встретила начало войны. Но от эвакуации девушка отказалась и осталась защищать город. Она строила оборонительные сооружения в районе Кингисеппа, служила в военно-восстановительных войсках Ленинградского фронта, выполняла погрузочные работы на Дороге жизни.

Фото: iStock
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- У каждого на войне своя судьба, своя дорога. Моей дорогой стала Дорога жизни, - рассказывает Зоя Трофимовна. - За ней ухаживали, как за живым существом. Лед начинал подтаивать, когда по нему проходило полсотни машин, и мы тут же начинали делать настилы, готовили обходные пути. Дважды за время войны я была ранена.

Оркестр на дом стал неожиданным и очень трогательным подарком для ветерана Зиновьевой, которой в силу возраста уже непросто самой сходить на концерт. А песни военных лет - это то, что навсегда проросло в ее душу.

- Этим песням мы обязаны победе. Благодаря им выстояли и победили, - говорит Зоя Трофимовна. - Никогда не забуду - на зимней Ладоге мы, девчонки, в землянке, прижавшись друг к другу, лежим на холодной земле. Замерзшие, промокшие, а все равно поем: "Когда пройдут года войны суровой, залечит раны город мой, народ вздохнет и песню с силой новой споет о Ладоге родной..." Все думала, Господи, дожить бы...

Зоя Зиновьева посвятила освобожденному Ленинграду всю жизнь. После войны трудилась в торговле, в частности руководила известным универмагом "Пассаж", была депутатом. Она и сейчас находит в себе силы для активной жизни - работает в Совете ветеранов, рассказывает молодежи о войне. Перебирая многочисленные награды, Зоя Трофимовна признается: "Военные медали вызывают боль и печаль. Другое дело - трудовые медали. От них веет миром и спокойствием".

Власть Работа власти Госнаграды Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 76-летие прорыва блокады Ленинграда

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