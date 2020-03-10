Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону

Полностью завершено и законодательно оформлено создание уникальной силовой и одновременно правоохранительной структуры - Росгвардии. Она была сформирована из внутренних войск МВД и нескольких полицейских структур.

Об этапах становления этой структуры, о задачах и проблемах накануне расширенной коллегии рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - Главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.

Виктор Васильевич, что и себя сегодня представляет Росгвардия?

Виктор Золотов: По выполняемым задачам и составу наше ведомство уникально, впрочем, эта уникальность породила на первых этапах определенные сложности.

Как вы знаете, при формировании Росгвардии нам предстояло объединить воинские коллективы внутренних войск и полицейскую составляющую, а это порядка 160 тысяч сотрудников полиции, служащих и работников МВД России, включая бойцов специальных подразделений СОБР и ОМОН. Нужно учитывать, что опыта формирования такой Федеральной службы до этого не существовало, а потому и многие вопросы нам приходилось решать впервые.

В кратчайшие сроки мы провели масштабную работу по оперативному построению и слаживанию войсковых и полицейских подразделений. Как результат, сегодня в качестве основного тактического органа управления выступают 83 территориальных органа Росгвардии по субъектам Российской Федерации.

Практически полностью переработана нормативно-правовая база, определяющая положение ведомства в общей системе безопасности государства, регламентирующая внутреннюю деятельность и порядок взаимодействия с другими силовыми структурами, государственными органами.

Колоссальный объем работ был связан с вопросами комплектования войск, проведением необходимых аттестационных и проверочных мероприятий. Выработаны механизмы правовой и социальной защиты наших военнослужащих и сотрудников, членов их семей, ветеранов и пенсионеров.

Таким образом, то, что мы наметили четыре года назад, в качестве первоочередных мероприятий, связанных с созданием и становлением нового ведомства, на сегодня - все это успешно реализовано.

Но самое главное, и это я хотел бы особо подчеркнуть, несмотря на все сложности, связанные с реформированием, все эти четыре года личный состав Росгвардии обеспечил качественное и надежное выполнение поставленных задач. Достаточно сказать, что именно на время ключевых преобразований выпало обеспечение правопорядка Чемпионата мира по футболу в России. Одновременно с этим мы включились в решение задач по охране объектов Керченского перехода и продолжали наращивать свое присутствие в арктическом регионе.

И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить весь личный состав войск за слаженную и грамотную работу в этот напряженный период. Все мои коллеги - от руководителей подразделений центрального аппарата до солдат и рядовых сотрудников - проявляли себя с самой лучший стороны, и за это им огромное спасибо!

Понятно, что одновременно с реорганизацией, приходилось решать и повседневные служебные задачи, которые никто не отменял. Что удалось сделать?

Виктор Золотов: Войска национальной гвардии - это военная организация государства, призванная, в том числе, решать задачи правоохранительной направленности. Такая специфика во многом определяет характер нашей служебно-боевой деятельности. Но, в любой ситуации, главной целью является реализация комплексных мер обеспечения национальной безопасности и безопасности наших граждан.

Хочу подчеркнуть: сегодня нами самостоятельно реализуется очень широкий и разнообразный блок задач, отнесенный к исключительной компетенции войск. Судите сами.

К примеру, наши военнослужащие охраняют более 70 важных государственных объектов, в числе которых стратегически значимые для экономики страны предприятия ядерно-энергетического комплекса, включая объекты в закрытых административно-территориальных образованиях, а также специальные грузы.

Вневедомственная охрана обеспечивает защиту около трех тысяч объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии. Также силами данных подразделений на договорной основе осуществляется охрана имущества физических и юридических лиц, а также реализуются функции по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Отдельная задача - федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности. К сфере контроля Росгвардии отнесены и подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами, а также подразделения ведомственной охраны. Кроме того, войскам предписано следить за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В действительности, указанные направления, как правило, уходят для общественности на второй план, а наиболее видимая для граждан часть связана исключительно с обеспечением общественной безопасности во время массовых мероприятий.

Хотя, безусловно, объем выполняемых задач по данному направлению очень высок. Только в прошлом году войска национальной гвардии совместно с органами внутренних дел приняли участие в обеспечении безопасности при проведении 47 крупных международных мероприятий.

Активная работа и взаимодействие у нас идет и с коллегами из других ведомств. Тут, в первую очередь, речь, конечно, идет о противодействии терроризму и экстремизму, где войска также участвуют в проведении специальных мероприятий и операций совместно с коллегами из МВД и ФСБ России. Об этом мы поговорим чуть позже.

Объединили воинские коллективы внутренних войск и полицейскую составляющую, а это порядка 160 тысяч сотрудников полиции

Росгвардия всегда готова прийти на помощь людям, в том числе, например, оказавшимся в сложной ситуации по воле стихии.

Так, совместно с МЧС России в 2019 году наши сотрудники и военнослужащие привлекались к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 22 регионах Российской Федерации, в том числе и паводка в населенных пунктах Иркутской области.

Как видите, спектр задействования Росгвардии и специфика решаемых задач крайне широка.

"Больной" вопрос - о несанкционированных акциях прошлым летом, которые вызвали большой резонанс. Как вы оцениваете действия подчиненных?

Виктор Золотов: Я уже не раз высказывался по этому поводу и могу повторить: подразделения войск национальной гвардии, участвующие в обеспечении правопорядка в рамках данных акций, максимально четко и слаженно выполнили поставленные задачи, в строгом соответствии с законом.

Аргументация некоторых лиц, предпринимавших попытки через общественность признать неправомерными действия личного состава войск, "рассыпались" в судах.

Что касается общих выводов, то для нас они очевидны. Несанкционированные акции такого характера преимущественно направлены на расшатывание ситуации.

Их организаторы, а это, как правило, одни и те же лица, преследуют сугубо личные цели, и им все равно, какими способами их достигать. Не имея четких программ и планов, отрицая любые, включая самые позитивные социальные реформы, они занимаются самопиаром и критиканством любых изменений в государстве. Не удивительно, что маскируя собственную политическую несостоятельность, они сознательно смещают акценты на реакцию сил, обеспечивающих охрану правопорядка и общественной безопасности. При этом специально организовывают конфликтные ситуации и провокации.

Действовать нужно в рамках закона, уважать права и свободы других граждан. Стоит ли следовать за такими людьми, которые не считаются с нормами права и морали, кто для достижения своей конъюнктурной цели готов поставить под удар даже своих ближних? Ведь не секрет, что для провокаций организаторы используют, чаще "в темную", несовершеннолетних и пожилых граждан, людей с ограниченными, возможностями. В этой же логике звучащие призывы оказывать сопротивление и не подчиняться законным требованиям правоохранительных органов, создавать конфликтные ситуации, которые затем транслируются в социальных сетях и некоторых СМИ.

И еще могу точно сказать. В войсках служат достойные, преданные делу люди. И в отличие от некоторых зачинщиков беспорядков, наши сотрудники и военнослужащие - крайне психологически и эмоционально устойчивы. Даже несмотря на те угрозы, которые поступали в адрес их семей и детей, несмотря на эти "дешёвые" провокации, их мотивация всегда четкая и прозрачная - защищать закон в рамках предоставленных полномочий. Это есть и остается нашей принципиальной позицией.

Росгвардия контролирует оборот гражданского оружия. Что предпринимается для защиты граждан от всяких неадекватных стрелков?

Виктор Золотов: Это действительно серьезная проблема, которая к несчастью, актуальна сегодня для всего мира. Необходимо четко осознавать, что стреляет и убивает не оружие, а те, в чьих руках оно находится. "Спусковым крючком" таких проявлений служат совершенно разные причины, но корни ее, как правило, лежат в области бытовых социальных отношений, а значит, и противодействовать таким противоправным деяниям необходимо комплексно.

Каждый случай применения зарегистрированного оружия, тщательно разбирается нашими специалистами. После нападения так называемого "керченского стрелка" мы провели большую работу по ревизии законодательства, регулирующего оборот оружия, проанализировали состояние деятельности наших подразделений лицензионно-разрешительной работы, которые, кстати, в прошлом году отметили свой полувековой юбилей.

По итогам проведенных консультаций с парламентариями, коллегами из взаимодействующих структур, а также представителями профессионального сообщества подготовлен пакет законопроектов, содержащих конкретные меры по повышению эффективности контроля в области оборота оружия.

В частности, планируется установить практически полный запрет на производство списанного оружия, а также на его перепродажу и дарение. Вводятся нормы, запрещающие хранение принадлежащего юридическим лицам оружия в местах, не оборудованных охранной сигнализацией, а для граждан установка сигнализации понадобится, если количество находящегося во владении огнестрельного оружия превысит пять единиц. Исключение делается только лицам, для которых охота является средством обеспечения ведения традиционного образа жизни.

Появятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия.

Одновременно предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что человек, двадцать и более лет, прослуживший с оружием, этот навык не утратил.

И еще один момент. Анализ случаев применения оружия также нередко указывает на наличие следующей проблемы. После прохождения медкомиссии владелец оружия на пять лет фактически выпадает из зоны контроля по медицинским показателям. Обязанность медучреждений информировать Росгвардию об изменении статуса владельца оружия в связи с получением им какого-либо заболевания, не установлена. А за пять лет, сами понимаете, может произойти все что угодно. Те же проблемы, кстати, у Госавтоинспекции сегодня. Так вот, нам удалось на данном этапе найти с Минздравом России взаимоприемлемое решение.

Уже разработан и проходит согласование законопроект, направленный на совершенствование системы медицинского освидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение, в котором предусматривается механизм межведомственного электронного взаимодействия Минздрава России и Росгвардии. При этом сведения о медицинских заключениях будут направляться в ведомство Минздравом России, что избавит граждан от обязанности лично представлять медицинские заключения в наши территориальные органы.

Разработан и проходит согласование законопроект, совершенствующий систему медицинского освидетельствования владельцев оружия

Но совершенствование законодательства не отменяет необходимости и каждодневной профилактической работы с владельцами оружия, которых, к слову почти 4 миллиона. В их пользовании более 6,6 миллиона единиц оружия.

Мы работаем над повышением правовой культуры владельцев оружия, которые, к сожалению, пока не всегда осознают ответственность, связанную с владением этого предмета повышенной опасности.

В прошлом году за различные нарушения к административной ответственности привлечено 250 тысяч владельцев. Из оборота изъято около 180 тысяч единиц гражданского оружия.

Результатом принимаемых профилактических мер по итогам прошлого года стало снижение на 9 процентов количества владельцев оружия, нарушивших установленные законом сроки продления разрешительных документов, а также количества утраченного и похищенного гражданского оружия.

Чтобы осилить такой объем, нужны новые технологии.

Виктор Золотов: Помимо совершенствования нормативной правовой базы и организации соответствующих контрольных мероприятий подразделениями лицензионно-разрешительной работы внедряются новые механизмы и современные информационные технологий. На сегодняшний день Росгвардией предоставляется 26 видов государственных услуг, 25 из которых оказываются в электронном виде.

В прошлом году на наши ресурсы поступило более 2 миллионов электронных заявлений в области оборота оружия, частной детективной, сыскной и охранной деятельности. При этом уровень удовлетворенности граждан полученными в Росгвардии государственными услугами, составляет более 97,4 процента.

Но мы не стоим на месте, и серьезным подспорьем в решении задач информатизации стало включение в федеральный проект "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" мероприятий по линии Росгвардии, предусматривающих создание в 2019-2021 годах Федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.

Проект этот весьма перспективный. Он основывается на отечественных программных и аппаратных решениях, которые в перспективе позволят получить ряд преимуществ.

Во-первых, создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия.

Во-вторых, осуществляется переход на "безбумажные" технологии - с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.

В-третьих, формируются условия для развития мобильного доступа в целях повышения удобства граждан при предоставлении подразделениями Росгвардии государственных услуг в сфере оборота оружия.

Кроме того, немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что данный проект осуществляется в рамках импортозамещения с использованием российских средств вычислительной техники и программного обеспечения, что придает соответствующий импульс развитию отечественной микроэлектронной промышленности.

Именно ваши подчиненные - вневедомственная охрана - защищают имущество граждан.

Виктор Золотов: Вы знаете, наша стран динамично развивается, появляются новые объекты инфраструктуры, растет интерес в охранных услугах крупных предприятий и организаций, со стороны граждан. В этих условиях вневедомственная охрана по-прежнему востребована.

Всего на начало года под охраной наших сотрудников около 1 миллиона квартир и других мест хранения имущества граждан, а также почти 370 тысяч объектов, принадлежащих различным учреждениям и организациям.

На особом контроле - обеспечение защиты объектов государства, в первую очередь - объектов, подлежащих обязательной охране войсками и включенных в утверждаемый Правительством Перечень. Это и крупные промышленные предприятия, объекты исторического и культурного наследия, музеи и заповедники, государственные учреждения, объекты ТЭК и других важных сфер жизнеобеспечения.

В прошедшем году увеличены объемы службы по охране объектов Международного детского центра "Артек". С сентября прошлого года на Чукотке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность единственного на сегодняшний день в мире плавучего энергоблока "Академик Ломоносов".

Параллельно проводятся мероприятия по серьезной модернизации мобильных комплексов для охраны нашими подразделениями морских портов.

В территориальных органах активно реализуются и другие, актуальные для регионов проекты. В частности, связанные с безопасностью транспортной инфраструктуры. Сейчас под охраной находится почти 500 единиц общественного транспорта, около 2 тысяч автотранспортных средств физических лиц, 1,2 тысячи машин скорой медицинской помощи. Кроме того, в порядке эксперимента в Санкт-Петербурге, Севастополе и Волгограде реализуем пилотный проект по подключению парка транспортных средств автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования к пультам централизованной охраны.

И конечно, нужно отметить вклад подразделений вневедомственной охраны в обеспечение общественной безопасности, экипажи которой не только реагируют на сигналы "тревога" с охраняемых объектов, но и добросовестно отрабатывают заявки, поступающие от органов внутренних дел. Работая в этих направлениях, нашими сотрудниками пресечено свыше 83 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества, осуществлено более 274 тысяч выездов по заявкам дежурных территориальных органов МВД России.

У Росгвардии есть свой спецназ - это сотрудники полиции, проходящие службу в ОМОН и СОБР, а также военнослужащие - "краповые береты". Чем они отличаются друг от друга, а также от спецподразделений других структур?

Виктор Золотов: В структуре войск национальной гвардии функционируют воинские части и подразделения специального назначения, разведывательные, специальные отряды быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения и органы управления ими, которые объединены в силы специального назначения Росгвардии.

Перечень их задач достаточно широк: противодействие терроризму, экстремизму, особо опасным преступным проявлениям, организованным группам и криминальным сообществам, сопровождение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых правоохранительными структурами Российской Федерации, участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Решение данных задач реализуется исключительно в рамках взаимодействия с правоохранительными органами и силовыми структурами нашей страны.

Если говорить об отличиях от спецназов других силовых структур, то необходимо отметить универсальность и возможность подразделений Росгвардии выполнять самый широкий спектр задач в любых ситуациях и условиях. Так, СОБР и ОМОН больше ориентированы на выполнение служебных задач в городских условиях, тогда как воинские части специального назначения предназначены для решения тактических задач в условиях проведения военных операций, режима КТО, специальных мероприятий в горной и лесистой местности.

Виктор Золотов: Мы обеспечиваем и национальную безопасность, и безопасность каждого гражданина. Фото: Сергей Куксин/РГ

Хотел бы особо подчеркнуть, что спецназ войск национальной гвардии прочно удерживает лидирующие позиции не только в нашей стране, но и за рубежом, несколько лет подряд показывая высокие результаты на престижных международных соревнованиях.

Так, в прошлом году наша команда заняла второе место из 48 участвующих команд на Кубке Мира по снайперской стрельбе в Бзенеце Чешской Республики, также спецназовцы ведомства стали первыми на Международном турнире по рукопашному бою на Кубок Министра внутренних дел Республики Казахстан. А уже в этом году на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах военнослужащие Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии завоевали "серебро". Две другие команды войск национальной гвардии, команда СОБР "Рысь" и спецназа из Чеченской Республики, также участвующие в соревновании, показали высокий уровень профессионализма и вошли в десятку сильнейших.

Как часто приходится выполнять задачи по борьбе с терроризмом?

Виктор Золотов: Нужно отметить, что по данному направлению войсками реализуется целый комплекс разноплановых мероприятий. Мы только что говорили о спецназе. Наши ребята стоят на передовой противодействия террористическим проявлениям. Их профессионализм позволил сберечь не одну жизнь в ходе проводимых спецопераций и профилактических рейдов по выявлению и нейтрализации лидеров и участников бандподполья. Пока еще остается потребность в их применении на Северном Кавказе, где они преимущественно выполняют задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона. Кстати, в прошлом году ОГВ(с), общее руководство которой возложено на Росгвардию, отметила 20 лет своей эффективной работы.

Во взаимодействии с правоохранительными структурами проведено свыше 3 тысяч мероприятий, в результате которых установлены и задержаны 1,3 тысячи человек, находящихся в розыске, изъято значительное количество оружия и боеприпасов.

В рамках контроля за соблюдением состояния антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса в течение последних двух лет удалось почти вдвое увеличить число объектов ТЭК, соответствующих обязательным требованиям безопасности.

Важная роль в решении антитеррористических задач отводится инженерно-техническим подразделениями Росгвардии. Ими выполнено более 29 тысяч заданий по поиску, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Обнаружено более 500 килограммов взрывчатых веществ и свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов.

Нельзя также не отметить серьезно возросшую нагрузку на наши подразделения в свете увеличившихся актов так называемого "нелетального терроризма". В прошлом году для проверки таких сигналов задействовано более 10 тысяч сотрудников и военнослужащих войск.

Охрана Крымского моста - тоже на вас? Вообще, какие задачи возложены на подразделения Росгвардии в Крыму?

Виктор Золотов: Это действительно самый масштабный проект последних десятилетий, реализованный нашей страной. И войска национальной гвардии, которым руководством государства доверена координация обеспечения безопасности этого прорывного проекта, со всей ответственностью приступили к его реализации. Особенность этих задач, ранее не осуществлявшихся силовыми структурами в подобном масштабе, состояла в выработке комплексного подхода к организации охраны различных по функциональному предназначению объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

В процессе создания системы безопасности мы подвергли серьезной корректировке механизмы противодействия отдельным видам угроз, включая подготовку нормативно-правовой базы для решения задач безопасности в подводной среде и в воздушном пространстве.

Кроме того, для выполнения практических задач охраны и обороны объектов инфраструктуры задействован научно-технический потенциал отечественного оборонно-промышленного комплекса, позволивший найти современные решения обеспечения безопасности с применением роботизированных комплексов и перспективных инженерно-технических средств, а также новых технологических разработок в области связи и судостроения.

Непосредственно для охраны Керченского моста и реализации других мероприятий, связанных с безопасностью, в войсках национальной гвардии сформирована специальная бригада, в составе которой есть подразделения, выполняющие задачи на суше, на водной поверхности, под водой и в воздухе. Поскольку безопасность обеспечивается комплексно, с участием заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправления, на базе бригады сформирован и функционирует Объединенный координационный центр.

Для охраны Керченского моста сформирована специальная бригада, выполняющая задачи на суше, на водной поверхности, под водой и в воздухе

Продолжаются мероприятия по материально-техническому оснащению бригады, осуществляются поставки техники и вооружения, проводится слаживание подразделений для выполнения служебно-боевых задач, организации практического взаимодействия с заинтересованными государственными структурами и организациями, которые также участвуют в обеспечении безопасности в регионе.

Параллельно с этим вневедомственной охраной обеспечивается защита объектов энергомоста и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым.

Кроме того, подразделения Росгвардии совместно с МВД России поддерживают общественный порядок и безопасность граждан в период проведения крупных общественно-политических и культурно-досуговых мероприятий, в том числе во время курортного сезона.

Чем сегодня вооружена Росгвардия? Известно, что в войсках есть своя флотилия и авиация. В каких ситуациях эта техника и вооружение используется? Какое вооружение рассматривается как перспективное и есть ли образцы, которые заводы-производители выпускают только для нужд Росгвардии?

Виктор Золотов: В настоящее время в войска поступают высокотехнологичные образцы вооружения и техники, не только не уступающие мировым аналогам, но и по многим показателям превосходящие их.

Это бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз" М-3 высокой проходимости.

Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике - это надежность в эксплуатации, защищенность, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии. При выборе предпочтение мы отдаем российскому производителю.

Совместно с отечественными производителями вооружения оперативно и эффективно решаются вопросы обновления модельного ряда огнестрельного оружия. В целом, арсенал войск постоянно модернизируется и обновляется.

Что касается перспектив, то в ближайшее время планируется принять на снабжение патрульные автомобили с комплектом специального оборудования, разработанные по техническому заданию и с учетом практического опыта вневедомственной охраны Росгвардии для подразделений, несущих службу на улицах. Они будут оснащены современными цифровыми IT-системами и всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов, приборами ночного видения, устройствами для удаленного доступа к информационным базам данных.

Кроме того, для подразделений специального назначения разработан и проходит государственные испытания специальный бронированный автомобиль Росгвардии "Горец-ССН". В его конструкцию заложены перспективные решения по подвижности и защищенности.

В морских воинских частях применяются современные скоростные катера различной модификации, в том числе на воздушной подушке.

Что касается авиации Росгвардии, то она позволяет нам быть очень мобильными и при необходимости перебрасывать силы для выполнения различных задач, а также эвакуировать больных и раненых. Задействуется она и для решения задач охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

В качестве примера: наша авиация активно использовалась при создании и функционировании группировки войск Росгвардии в Иркутской области в Тулуне, где сотрудники и военнослужащие участвовали в ликвидации последствий наводнения, а также охране имущества граждан и организаций.

Во что одет, как экипирован личный состав Росгвадии? Насколько его форма и снаряжение отличаются от экипировки сотрудников, которые служат в других ведомствах? Много ли среди предметов экипировки импортных вещей - например, обувь, альпинистское, лыжное или снаряжение для аквалангистов?

Виктор Золотов: С момента создания Росгвардии форма одежды военнослужащих и сотрудников претерпела серьезные изменения. Большое внимание мы уделяем не только внешнему виду, но и функциональным свойствам одежды и экипировки.

В силу специфики выполняемых Росгвардией задач, основные требования к форме, что бы для работы в различных климатических условиях она обеспечивала удобство, комфорт и надежность.

У нас есть повседневная, полевая и специальная формы одежды, которые отличаются от форменного обмундирования других ведомств.

Отшиваются различные комплекты формы отечественными производителями, при этом используются современные материалы также российского производства.

Замечу, что перед тем, как вносятся какие-либо изменения, новые образцы в обязательном порядке проходят апробацию в войсках и подразделениях Росгвардии в различных регионах и используются в самых разных экстремальных ситуациях, смоделированных в соответствии с функциями и задачами тех или иных служб. В дальнейшем, поступившие от личного состава рекомендации учитываются при утверждении образцов.

Насколько остро в войсках стоят вопросы социального обеспечения?

Виктор Золотов: На сегодня нормативная база в этой сфере в целом сформирована и позволяет обеспечивать на должном уровне меры социальной защиты личного состава.

В прошлом году в рамках общей индексации увеличены оклады денежного содержания для военнослужащих и сотрудников.

Кроме того, принятые федеральные и ведомственные решения позволили обеспечить введение дополнительных выплат и компенсаций для отдельных категорий военнослужащих войск национальной гвардии.

В свою очередь, мы ведем постоянную работу по расширению мер социальной поддержки военнослужащих, сотрудников и членов их семей, а также пенсионеров.

Так, в этом году приказами Росгвардии урегулированы вопросы выплаты единовременного пособия в связи с признанием военнослужащего не годным к военной службе вследствие военной травмы. Утвержден порядок организации работы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы.

Проводится работа по повышению уровня медицинского и санитарно-курортного обеспечения.

Подписано соглашение с Минобороны России по вопросам медобеспечения военнослужащих в регионах, где отсутствуют наши медицинские организации. Для расширения базы санаторно-курортного лечения соответствующими соглашениями с Федеральной службой исполнения наказаний закреплен порядок взаимного обмена путевками.

Увеличился объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи, которую в прошлом году получили более 700 военнослужащих и сотрудников.

Порядка 20 тысяч наших коллег и членов их семей, пенсионеры службы прошли лечение в ведомственных санаториях.

Особое внимание уделяем продовольственному обеспечению личного состава. Расширяется ассортимент закупаемых продуктов, повышается качество питания. Блюда подобраны таким образом, чтобы они не только восполняли энергетические затраты росгвардейцев во время несения службы, но и были вкусными, сбалансированными, разнообразными и полезными. Введен многоступенчатый контроль качества продуктов, чтобы исключить попадание на стол военнослужащих пищи, не соответствующей установленным стандартам.

Но, пожалуй, наиболее острой проблемой на сегодня остается вопрос жилищного обеспечения. В очереди на улучшение жилищных условий состоят более 17 тысяч военнослужащих и сотрудников войск. Нужно понимать, что одномоментно решить все проблемы невозможно, но мы поступательно идем в решении жилищных вопросов. В прошлом году дополнительно изыскано почти 3,5 миллиарда рублей на жилищные субсидии и единовременные социальные выплаты. Однако по итогам мы смогли обеспечить реализацию права на получение жилья в натуральном виде либо через соответствующие выплаты только для 695 человек, что хотя на треть и выше показателей 2018 года, но, конечно, явно недостаточно.

Продолжает функционировать накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих, количество участников которой в войсках превышает 87 тысяч человек. За время реализации данного проекта военнослужащими приобретено более 43 тысяч квартир, в том числе свыше 6,5 тысяч жилых помещений в прошлом году.

Кроме того, в 2019 году около двух тысяч военнослужащих были обеспечены специализированным жильем.

В текущем году Росгвардия планирует завершить строительство жилых домов и получить около тысячи квартир в Москве, Снежинске, поселках Ближнее Борисово Нижегородской области и Лебяжье Ленинградской области.

Еще раз скажу: имеющиеся проблемы не остаются без внимания, и мы ведем каждодневную работу по выравниванию ситуации для безусловного соблюдения установленных законодательством социальных гарантий.

Какие совместные проекты с правоохранительными органами других стран вы планируете развивать?

Виктор Золотов: В современном мире преступность носит транснациональный, международный характер, в связи с чем мы придаем большое значение развитию сотрудничества с правоохранительными структурами зарубежных государств. Прежде всего, в области противодействия существующим угрозам общественной безопасности.

Взаимодействие Росгвардии с иностранными партнерами не ограничивается только визитами и консультациями. На регулярной основе проводятся совместные антитеррористические учения и тренировки, а также международные соревнования подразделений войск правопорядка.

Ярким примером практической направленности двустороннего сотрудничества в данной сфере являются ставшие регулярными российско-китайские антитеррористические учения, последнее из которых, "Сотрудничество-2019", проведено в октябре 2019 года в Новосибирской области.

К участию в мероприятии привлекалось более 200 военнослужащих из состава специальных подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации "Витязь" и "Ермак", а также Народной Вооруженной Полиции Китайской Народной Республики "Ловчий сокол".

В ходе учения отрабатывались вопросы проведения совместных специальных операций по поиску и уничтожению условных террористов в различных природно-климатических условиях, выполнены упражнения ситуационных стрельб, апробированы различные способы штурмовых действий, парашютного и других видов десантирования.

Проведение подобных мероприятий позволяет расширить взаимодействие с зарубежными партнерами в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, повысить подготовку командиров подразделений специального назначения к выполнению совместных задач под единым руководством, проверить уровень подготовки и слаженность действий сводных подразделений в ходе проведения антитеррористических операций, совершенствовать формы и способы совместных действий подразделений специального назначения.

Многостороннее сотрудничество Росгвардии с зарубежными партнерами осуществляется также и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ и ШОС.

В рамках Содружества Независимых Государств представители Росгвардии принимают участие в мероприятиях, организуемых Антитеррористическим центром государств - участников СНГ.

Установлены и развиваются крепкие рабочие контакты с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. Кроме того, наращивается сотрудничество с войсками правопорядка Республики Сербия, Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Бразилии, Катара.

В текущем году спланировано проведение более 80 мероприятий международного сотрудничества Росгвардии с зарубежными партнерами. В частности, уже есть договоренность о проведении международных антитеррористических учений с коллегами из МВД Республики Белоруссия, Народной Вооруженной Полиции КНР и Нацгвардией Узбекистана.

Что предполагается сделать в этом году?

Виктор Золотов: В фокусе внимания войск - участие в обеспечении правопорядка и безопасности в период проведения предстоящего общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, саммитов ШОС и БРИКС, Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, а также Всероссийской переписи населения.

На особом месте мероприятия, связанные с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии будут не только задействованы в обеспечении общественной безопасности, но и примут непосредственное участие в запланированных мероприятиях. В частности, в параде Победы на Красной Площади, в патриотических акциях с участием ветеранов и молодежи.

Известно, что некоторые акции Росгвардия и "Российская газета" проведут совместно.

Виктор Золотов: Да, в рамках празднования юбилея Победы состоится автопробег Росгвардии по памятным местам, где в годы войны были тяжелейшие бои. В этом году мероприятия пройдут совместно с выездной редакцией "Российской газеты", коллектив которой проводит большую работу по сохранению исторической памяти и воинских традиций, многое делает для ветеранов различных министерств и ведомств.

Сегодня в рядах Росгвардии 498 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, более 50 тысяч ветеранов службы, около 15 тысяч участников боевых действий, которые по сей день добросовестно выполняют свой долг. И я хотел бы выразить всем им слова особой благодарности за преданность войскам правопорядка.

Будет продолжена и работа по патриотическому воспитанию молодежи. Этому направлению Росгвардия всегда уделяет особое внимание. В прошлом году в составе войск национальной гвардии сформировано Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина. Кроме того, совместно с Межрегиональной общественной организацией военно-патриотического воспитания "Ветеранский резерв" намерены завершить работу по созданию Общероссийского общественного детско-юношеского военно-патриотического движения "Юная гвардия".

В календаре памятных дат для каждого человека, имеющего отношение к нашему ведомству, особое место занимает 27 марта - наш профессиональный праздник, День войск национальной гвардии Российской Федерации, ведущих свою историю с 1811 года. И, пользуясь представленной возможностью, хотел бы поздравить весь личный состав Росгвардии, уважаемых ветеранов, членов семей, родных и близких наших сотрудников и военнослужащих с наступающим праздником! Убежден, что в текущем году, в преддверии юбилейной даты образования войск правопорядка, мы сохраним позитивные тенденции и обеспечим дальнейшее наращивание потенциала Росгвардии в интересах обеспечения государственной безопасности и защиты граждан нашей страны.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"