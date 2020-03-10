ФРГ запросила у РФ информацию о преступлениях нацистов в Ейске в 1942 году

По словам прокурора, факт совершения преступления в отношении сирот детского дома Ейска в октябре 1942 года известно в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. На данный момент проверка по этому делу властями Германии не завершена, так как в ФРГ "еще не получили ответ от России".

В феврале Следственный комитет РФ запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Оберлендера. Он в качестве переводчика входил в состав действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 несовершеннолетних детдомовцев в Ейске и другие преступления.

Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт своей службы в фашистской Германии. Этнический немец, родившийся на Украине, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.