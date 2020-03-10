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10.03.2020 16:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи провел совещание Кабинета министров РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Текущие и перспективные задачи, стоящие перед органами власти региона и муниципалитетов, обсудили сегодня на планерном совещании Кабинета министров РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Участие в совещании также принял председатель Государственного Совета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

В начале мероприятия глава региона сообщил о кадровых назначениях в правительстве республики: Указом главы РА на должность министра сельского хозяйства РА назначен Анзаур Куанов, ранее занимавший пост министра экономического развития и торговли РА. На должность министра экономического развития и торговли республики назначен Геннадий Митрофанов, до этого работавший заместителем министра экономики.

Фото: Пресс-служба главы РА
На заседании правительства РФ глава Адыгеи доложил о ходе посевной

Глава республики отметил опыт работы назначенных министров и подчеркнул важность дальнейшего развития экономического и сельскохозяйственного блока Адыгеи.

Затем с докладом о ходе исполнения бюджета выступил премьер-министр РА Александр Наролин. За два месяца текущего года собственные доходы республиканской казны составили около 1 млрд. 275 млн рублей, темп роста к прошлому году - 102,4 %.

Также были представлены данные о ходе реализации в Адыгее национальных проектов. Контрактация выделенных в этом году средств на нацпроекты на текущий момент составляет 62 %.

О ситуации в социальной сфере доложила вице-премьер Наталья Широкова. Было отмечено, что один из основных вопросов, требующий постоянного внимания руководителей городов и районов республики, - соответствие уровня зарплат бюджетников "майскому указу" президента России.

Отдельно шла речь о взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями. В нынешнем году сумма грантовой поддержки для них увеличена вдвое и составляет 10 млн рублей. Глава Адыгеи отметил, что ведомства должны активнее взаимодействовать с общественниками для развития конкурентной среды в предоставлении социальных услуг населению.

В свою очередь, инфраструктурная тематика поднималась в докладе вице-премьера РА Вячеслава Сапиева. Акцент был сделан на важности исполнения дорожных карт по программам формирования комфортной городской среды, комплексного развития территорий.

Особое внимание уделено исполнению нацпроектов в экономике. Глава республики подчеркнул, что необходимо усилить взаимодействие с бизнес-сообществом в данной сфере.

"Чтобы достичь целей нацпроектов в сфере экономики, необходимо вовлекать бизнес в решение общих задач. Сегодня на муниципальном уровне эта работа недостаточно хорошо отлажена. Важно обеспечить открытый диалог с предпринимательским сообществом. Мы создаем комфортные условия для развития бизнеса, реализуем программы господдержки. Но именно предприниматели открывают новые производства, создают рабочие места - это и есть основные цели нацпроектов", - сказал Мурат Кумпилов.

Участники совещания рассмотрели еще ряд вопросов. Глава Адыгеи подчеркнул значимость работы по обеспечению качественной и доступной медицинской помощи, особенно в удаленных населенных пунктах. Речь шла о строительстве новых ФАПов; должном лекарственном обеспечении; эффективном проведении диспансеризации населения.

Кроме того, обсуждались вопросы противопожарной защиты населения и территорий; внедрения в городах и районах Адыгеи механизмов цифровой экономики; организации придорожного сервиса; санитарного состояния территорий, обращения с ТКО. По итогам обсуждения руководителям министерств и главам муниципалитетов даны соответствующие поручения.

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