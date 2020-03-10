На Дону найден подземный госпиталь времен Великой Отечественной

В Ростовской области сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России и волонтеры поискового отряда "Витязь" обнаружили место предполагаемого захоронения участников Великой Отечественной войны. Братская могила находится в Куйбышевском районе.

"В ходе раскопок на глубине нескольких метров удалось обнаружить обломки, предположительно, блиндажа, где находился полевой госпиталь для раненых солдат", - сообщает пресс-служба ведомства.

Найти подземное сооружение удалось благодаря работе с архивными документами. Поисковикам удалось получить аэрофотоснимки мест сражений, которые были сделаны пилотами фашистской авиации. Данные фотосъемки в последующем оказались в архивах США, но с недавних пор выложены в свободный доступ.

К исследованию также были привлечены эксперты-криминалисты, которые с помощью высокотехнологичной техники нашли места боев. Работы по поиску погибших в 1942 году военнослужащих продолжаются.