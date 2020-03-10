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10.03.2020 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани глава района пойдет под суд за превышение полномочий

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

На Кубани следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении главы Ленинградского района края Владимира Гукалова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"По данным следствия, в марте 2017 года чиновник из личной заинтересованности выдал своей родственнице разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, который расположен в границах защитной зоны объектов культурного наследия, - рассказали в краевом СУ СК РФ. - В частности, там находятся здания "Банк 1908 года" и "Школа казачья для мальчиков" 1907 года постройки, являющиеся памятниками истории и культуры. Выдача разрешения на строительство в границах объектов культурного наследия предусматривает обязательное получение согласования с региональным органом охраны культурного наследия".

Однако, по данным следствия, подобного согласования не было сделано. В результате на участке был незаконно возведен объект капитального строительства в непосредственной близости от памятников истории и культуры.

Владимир Гукалов (он в данный момент недоступен для комментариев по этому делу) руководил Ленинградским районом в течение шести лет - с 2013 года. В феврале 2019 года краевое управление Следственного комитета возбудило против него уголовное дело по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ. Примерно в это же время глава района оказался отстранен от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главы района был назначен первый заместитель Владимира Гукалова Федор Гордиенко.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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