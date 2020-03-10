Под Симферополем началось строительство крупнейшего на полуострове рынка

В Добровской долине Симферопольского района Крыма началось строительство одного из крупнейших в республике рынков, который будет создан на средства кооператива.

Проекту "Крымский рынок" республиканские власти окажут финансовую помощь в размере 70 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его данным, общая стоимость строительства превышает 600 миллионов рублей.

Еще в 2018 году кооператив "Доброе" выиграл конкурс на предоставление грантовой поддержки проекту. По условиям соглашения она составит 10 процентов от общей стоимости строительства. "Крымский рынок" будет одним из крупнейших в республике и разместится на площади 30 тысяч квадратных метров. Помимо торговых мест, проект включает офисные и складские помещения, современные овоще- и фруктохранилища, места для стоянки транспорта и иную необходимую инфраструктуру.

В январе инвесторы проекта получили все необходимые разрешительные документы и приступили к общестроительным работам. Сейчас они ведутся за счет кооператива. Средства господдержки находятся на счетах крымского казначейства.

- В проекте имеют право принимать участие не только предприниматели села Доброе, но и представители Симферопольского района и других регионов республики, - отметил Андрей Рюмшин. - Владельцы личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств могут сотрудничать с кооперативом и стать его членом.

По условиям гранта, все общестроительные работы должны быть завершены до конца 2020 года.