Ямалу увеличат максимальный размер сельской ипотеки

Изменения предполагают увеличение максимального размера кредита для Ямало-Ненецкого автономного округа до 5 млн рублей ввиду значительно более высоких цен на жилье в этом регионе, пояснили "РГ" в ведомстве. В настоящий момент максимальная сумма кредита до 5 млн рублей предусмотрена только для жилья в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.

Кроме того, поправками предусматривается возможность строительства жилого дома на земельном участке, находящемся в долгосрочной аренде, рассказали в Минсельхозе. Сейчас правила предусматривают, что земельный участок должен быть в собственности. Также Минсельхоз предлагает в поправках внести ряд уточнений и изменений технического характера, в том числе касающиеся "формализации возможности направления материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке".

Напомним, программа льготной сельской ипотеки действует в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" с начала 2020 года. Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Первый взнос должен составлять не менее 10%. Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых.

"В первую очередь этот механизм создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Кроме того, его реализация поможет привлечь в агросектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому. Рассчитываем, что реализация механизма начнется уже в ближайшее время", - заявляла ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Всего финансирование льготной сельской ипотеки в 2020 году составит 1 млрд рублей. По оценкам Минсельхоза, это позволит улучшить жилищные условия 5,5 тыс. человек. По предварительным данным ведомства на начало марта, общее количество полученных от российских регионов и банков заявок на начало марта превысило 22 тысячи. Начать реализацию механизма предполагается уже в марте 2020 года.