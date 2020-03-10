В России развернулась модернизация региональных аэропортов. В девяти из них уже начинаются строительно-монтажные работы, еще по 12 началось проектирование, рассказали "РГ" в Росавиации. А во втором квартале этого года в Тобольске откроют совершенно новый аэропорт.

На реконструкцию аэропортов в этом году направят 26,4 млрд рублей бюджетных средств. Работы начались в девяти аэропортах, еще по 12 начинается подготовка проектов. Фото: tomsk.gov.ru

В 2020 году на реконструкцию и строительство аэропортовых комплексов направят 26,4 млрд рублей бюджетных средств, в том числе на Дальнем Востоке - 14,1 млрд рублей, отмечают в Росавиации. Госконтракты уже заключены на выполнение работ в аэропортах крупных городов - Новосибирска, Томска, Минеральных Вод. Определены подрядчики и по относительно небольшим региональным аэропортам - Олекминск, Жиганск, Верхневилюйск, Нерюнгри, Сеймчан, Певек.

На очереди реконструкция аэродромной инфраструктуры в аэропортах Мурманска, Ижевска, Магнитогорска, Кирова (аэропорт Победилово), Читы (аэропорт Кадала). По этим объектам заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских работ. В списке также аэропорты небольших городов и даже поселков - Полярного в Мурманской области, Усть-Неры и Магана в Якутии, Тынды в Амурской области, Марково, Бухты Провидения и Лаврентии на Чукотке.

России нужно модернизировать и строить аэропорты. Сейчас на всю страну их около трехсот, а в США при сопоставимой территории - более пяти тысяч

Реконструкция аэропортов предусмотрена Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Строительства нового аэропорта в Тобольске в плане нет, но оно соответствует целям майского указа президента России 2018 года. Там обозначена необходимость реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных пассажирских авиамаршрутов, отмечают в Росавиации. Это проект особый, поскольку реализуется на условиях государственно-частного партнерства, в основном за счет частных инвестиций, их объем - около 9 млрд рублей. За счет бюджета Тюменской области строят подъездную дорогу, стоимостью в 250 млн рублей. А из федерального бюджета через "Государственную корпорацию по организации воздушного движения" почти 200 млн рублей направили на оснащение аэропорта радиотехническим оборудованием и электросвязью.

Небольшой аэропорт должен обеспечить потребности и нефтегазохимических предприятий региона в перевозке рабочей силы. Он же будет использоваться и для обычных пассажирских перевозок. Правда, вывести новый аэропорт на самоокупаемость в городе с населением всего в 100 тысяч человек сразу вряд ли удастся, считают эксперты. Подобные сложности испытывают многие действующие региональные аэропорты. Но в этом случае выиграть должна в целом экономика всей страны, а эффект проявится не сразу.

"Развитие внутренних воздушных авиалиний в России - ключевой элемент сохранения транспортной связанности территории страны, это также социальный и геополитический вопрос", - говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин. Не стоит строить иллюзий, что решить эту задачу получится быстро и за небольшие деньги, добавляет он. Модернизация и развитие аэропортовой инфраструктуры в России требуют значительных инвестиций, соглашается аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. В России, по данным минтранса, действует 297 аэродромов и аэропортов, в США - более пяти тысяч, а Китай в течение ближайщих 15 лет планирует построить более 200 новых аэропортов, указывает аналитик.

За рубежом к строительству и модернизации аэропортов широко распространено привлечение частных инвесторов, а в России этот механизм только начинает распространяться. Чтобы таких проектов, как аэропорт в Тобольске, было больше, нужно обеспечить доступность кредитных ресурсов. Кроме того, нужны гарантии увеличения пассажиропотока на авиатранспорте между регионами, отмечает Чуркина. Ряд таких механизмов действует и сейчас. Субсидирование рейсов и обнуление НДС для внутренних рейсов в обход Москвы уже дали рост на внутренних региональных линиях, отмечают эксперты.

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Тобольск принимает "Боинг"

Новый аэропорт в Тобольске планируют запустить уже в этом году. Темпы этой стройки беспрецедентны. Приступили к ней весной 2019 года. И вот уже - взлетно-посадочная полоса в 2,4 километра практически готова принимать лайнеры типа Boeing 737-800, Airbus A321. А в марте 2020-го самолет-лаборатория проверил аэронавигационное оборудование. И началось строительство аэровокзала. Его намерены запустить в эксплуатацию тоже в этом году.

Разговоры, что портовому городу на Тоболе неплохо бы обзавестись еще и воздушной гаванью, идут давно. Аргументов за и против высказано немало, и главное, что сдерживало, - сомнения в окупаемости многомиллиардного проекта. И когда компания "Сибур" заявила о закладке аэропорта в 30 километрах к югу от Тобольска, многие наблюдатели восприняли это как бизнес-план для сугубо корпоративных задач. Ведь появление ведомственных аэропортов - не редкость. Но здесь - другой случай. Аэропорт нужен региону, убеждали топ-менеджеры.

Во-первых, убеждали они, появляется возможность существенно увеличить поток туристов, особенно из числа тех, кто не хочет терять в дороге из тюменского Рощино и обратно 8-10 часов. Во-вторых, повышается статус экс-столицы Сибири, город получит прямое сообщение с Москвой, Петербургом. И только, в-третьих, топ-менеджеры говорили о том, что в аэропорте нуждается сам холдинг, у которого множество подразделений и 26 тысяч работников.

В конечном итоге, средства на аэропорт были выделены также из федерального и регионального бюджетов. На них уже приобретено радионавигационное оборудование и будет построена подъездная дорога. Но, львиная доля - это, конечно же, целевые инвестиции компании.

Сколько же пассажиров способен принять Тобольск? Тюменский губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о перспективах аэропорта, вероятности его выхода на безубыточность, сказал: "При грамотном управлении окупаемость наступает с оборота свыше 100 тысяч пассажиров. Думаю, сможем его обеспечить при активной реализации программ развития туризма и дальнейшей реализации инвестпроектов на тобольской площадке "Сибура". Даже если в какой-то момент потребуется поддержка, мы найдем совместное решение".

Детализацией экономики проекта занимается УК "Аэропорты Регионов". По просьбе заказчика компания продумывает оптимальные схемы формирования маршрутной сети, привлечения перевозчиков, она же проведет тестовую обкатку объекта.

Правда, примеры безубыточной работы аэропортов с пассажиропотоком в 100-300 тысяч человек крайне редки, обычно они обеспечивают рентабельность за счет значительного повышения аэропортовых сборов. И тем самым бьют по авиакомпаниям. В прошлом году на совещании в правительстве РФ прозвучало предложение о создании компании для управления небольшими аэропортами - с участием госбанков и софинансированием из федерального бюджета.

Как все это будет работать - покажет время.

Подготовил Анатолий Меньшиков, Тюменская область.