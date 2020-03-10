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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Сибирь" вышла во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв "Автомобилист"

Текст: Максим Домчев
Фото: Андреева Татьяна (Екатеринбург)
"Автомобилист" проиграл "Сибири" в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина - 1:2, уступив в серии 1-4.

После трех поражений кряду уральцам удалось одолеть сибиряков на выезде и возродить интригу в серии. Но права на ошибку у "Автомобилиста" больше не было. Между тем пятую игру серии гости начали удачно, и уже в первом периоде вышли вперед после гола Дмитрия Саюстова.

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Во втором периоде Евгений Чесалин еще на один гол приблизил игроков и тренерский штаб екатеринбуржцев к отпуску. В самом начале заключительного периода надежду в хозяев вселил Павел Дацюк, распечатавший ворота новосибирского клуба.

К сожалению для поклонников "Автомобилиста", больше в этом матче их команда отличиться не смогла. "Сибирь" победила и вышла во второй раунд Кубка Гагарина. Ее соперник определится по итогам серии омского "Авангарда" и "Салавата Юлаева", где уфимцы ведут 3-2.

После матча наставник "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку в случае соответствующего решения руководства. Также пока непонятно, продолжит ли выступать за эту команду Павел Дацюк.

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