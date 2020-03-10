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10.03.2020 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В Челябинске на 82-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в ночь на вторник сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.

Марина Меримсон родилась 22 декабря 1938 года. Ее актерская карьера началась в 1956 году в Кирове. Всего за более чем полувековую службу театру Меримсон сыграла не менее 100 ролей русского и зарубежного репертуара. Актриса работала во многих театрах страны. В Челябинске дебютировала в 1979 году, где сыграла роль Серафины в спектакле по пьесе Теннесси Уильямса "Татуированная роза". Затем служила в Ленсовете, играла в Иваново, а в 1984 году вернулась в Челябинск.

"Когда-то ее Серафина в "Татуированной розе" стала потрясением театрального мира. И уже через год Игорь Владимиров пригласил актрису в свой театр. Меримсон должна была заменить Алису Фрейндлих, супругу Владимирова и примадонну ленсоветовской сцены. Но через год Владимиров и Фрейндлих ненадолго помирились, и Меримсон было указано на дверь. После мытарств и тяжелейших личных испытаний Марина Давидовна вернулась в Челябинск, - пишет Вячеслав Шмыров. - Сюжет с Владимировым был не единственным "столичным" сюжетом в актерской карьере Меримсон. Потомственная артистка, еще до приезда в Челябинск она играла в Кировском драматическом театре, на сцене которого ее однажды увидел Эльдар Рязанов (в этом театре шла его с Эмилем Брагинским пьеса). И через какое-то время пригласил на пробы на роль Нади Шевелевой в картине "Ирония судьбы". Тут конкурентками Меримсон стали знаменитые Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, опять же Алиса Фрейндлих, Лариса Голубкина и Антонина Шуранова. А кто в итоге выиграл этот фантастический кастинг - вы знаете".

По словам продюсера, Меримсон блистала в театральном репертуаре. Среди ее ярких ролей - Гонерилья ("Король Лир"), Анна ("Звезды на утреннем небе"), Марта ("Кто боится Вирджинии Вульф?"), Филумена ("Филумена Мартурано"), Элинор ("Лев зимой"), Клара Цаханассьян ("Визит дамы"), бабушка ("Похороните меня за плинтусом"). И это только последние три десятилетия", - отмечает Вячеслав Шмыров.

Прощание с актрисой пройдет 11 марта в Челябинском театре драмы.

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