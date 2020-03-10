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10.03.2020 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЦВО начались учения ракетных войск и артиллерии

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Более восьми тысяч военнослужащих ЦВО принимают участие в учениях ракетных войск и артиллерии. Тренировки начались в Сибири, на Урале и в Поволжье, сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.
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Учения продлятся месяц. В них задействовано 1,7 тысячи единиц техники. В частности, как рассказали в пресс-службе военного округа, расчеты ракетных комплексов "Искандер-М", реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", самоходных и буксируемых 152-мм гаубиц "Мста".

За разведывательную и корректировку огня отвечают радиолокационный комплекс "Зоопарк", наземная станция СНАР-10, комплексы "Ирония", "Стрелец", "Намотка-КС", а также - группировка из трех десятков беспилотников, в которую входят "Форпост", "Орлан-10".

Напомним, ЦВО дислоцируется на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов. В его состав также входит несколько зарубежных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

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