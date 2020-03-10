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10.03.2020 18:18
Рубрика: Экономика

Раскрытие покажет

Доходы граждан станут налоговой тайной
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
На доходы россиян распространят режим налоговой тайны. Это делается для защиты таких сведений. Госорганы будут обмениваться ими в электронном формате, чтобы избавить граждан от необходимости собирать справки, подтверждающие их право на социальные выплаты. Законопроект, разработанный группой депутатов, поддержал Комитет Госдумы по бюджету и налогам. В первом чтении нижняя палата парламента рассмотрит его 12 марта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки связаны с поручением президента Владимира Путина обеспечить малоимущим семьям ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Глава государства озвучил его во время своего Послания Федеральному Собранию. До 2024 года на выплату пособий планируется направить до 4 трлн рублей.

Чтобы получить такую помощь, гражданам помимо заявления нужно предоставлять справку, подтверждающую доход. По новой системе делать этого не придется. Органы соцзащиты получат сведения о малоимущих родителях напрямую от налоговой службы по каналам межведомственного электронного взаимодействия.

Фото: iStock
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Чтобы обеспечить безопасный оборот данных о доходах граждан и защитить сведения от утечек, на них решили распространить режим налоговой тайны.

Законопроект вводит специальный режим хранения этой информации и доступа к ней. За ее утрату или разглашение будет предусмотрена ответственность.

Сейчас, согласно ст. 102 Налогового кодекса РФ, налоговую тайну составляют сведения о гражданине, полученные налоговой службой, органами внутренних дел, следственными и таможенными органами, а также государственными внебюджетными фондами. Не подпадает под это определение общедоступная информация, данные об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), сведения о допущенных налогоплательщиком нарушениях налогового законодательства и принятых в связи с этим мерах ответственности. Также налоговой тайной не считаются результаты проведенных налоговиками проверок, информация о размере, источниках доходов и имуществе кандидатов на выборные должности, данные о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах.

Путин поручил заняться инвентаризацией налоговых льгот

Выдача защищенных режимом налоговой тайны сведений наказывается в административном или уголовном порядке - все зависит от масштаба последствий, поясняет Татьяна Евдокимова, эксперт СКБ Контур. Размер административного штрафа для должностных лиц составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Меры уголовной ответственности установлены статьей 183 УК РФ. В зависимости от тяжести причиненного ущерба они отличаются: может быть наложен штраф от 500 тыс. до миллиона рублей, нарушителя также могут привлечь к исправительным работам либо лишить свободы на срок от 5 лет. Незаконное разглашение и передача сведений, относящихся к налоговой тайне, в корыстных целях с крупным ущербом грозит до 7 лет лишения свободы.

Налога не будет

Законопроект также расширяет налоговые льготы для сельских специалистов. По действующим правилам компенсации в пределах 1 млн рублей, которые они получают от государства по программам "Земский доктор" и "Земский учитель", освобождаются от подоходного налога. В поправках это ограничение предлагается снять, поскольку в ряде регионов выплаты превышают указанную сумму.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Налоговое законодательство Законопроекты и комментарии

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