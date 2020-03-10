Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 марта 2020 г. 18:00
"Родина"
Текст, фото: Владимир Ощенко
Родина - № 3(320)

Сердце "Данко"

Почему капитан последнего советского БМРТ отказался идти на нем в прощальный рейс
- Хочешь посмотреть, как уходит эпоха?
Последний капитан БМРТ "Данко" Игорь Васильевич Ганев.
Последний капитан БМРТ "Данко" Игорь Васильевич Ганев.

Давний знакомый из службы капитана порта Владивосток улыбается уголками глаз.

- 18 января уходит последний БМРТ. На металлолом в Индию.

Что означают эти четыре буквы - владивостокцам объяснять не надо. Последний из могикан, БМРТ "Данко", был построен в Николаеве в марте 1967 года. И стал одним из 272 больших морозильных рыболовных траулеров 394-го проекта. Это было удивительное судно, потому что умело все: находиться в автономных рейсах до одиннадцати месяцев, эффективно тралить на любых косяках - хоть селедку и минтая в Охотском и Баренцевом морях, хоть экзотическую теперь сардинеллу и южного кальмара у берегов Новой Зеландии.

А самое главное: на борту были цеха переработки и рефрижераторные установки для заморозки рыбы. Траулер не зависел от частых заходов в порты, потому БМРТ стали основой советской рыбной промышленности. А потом пришли 1980-е, была введена 200-мильная экономическая зона - и морозильщики оказались ненужными. Зачем содержать суда, которые лишились районов промысла? Большинство траулеров пустили на гвозди еще тогда. А разгром легендарного флота завершили 90-е, когда судовладельцы просто бросали их у причальных стенок в советских и чужих портах...

До наших дней дожил только "Данко".

На причале, у которого стоит "Данко", меня встречает его последний капитан Игорь Васильевич Ганев.

- Вы не поверите: он уходит на металлолом своим ходом! Не на буксире.., - говорит он и ведет меня на борт.

В последний рейс Ганев идти отказался. И я не решаюсь на ходу спросить о причине..
70 лет рыболовецкий колхоз "За Родину" дает стране угря

На борту уже хозяйничает подменный экипаж, который погонит судно в порт последнего захода. Но 16 лет, что провел Ганев на борту "Данко", дорогого стоят. Он поднимается по трапу, и его встречают как капитана. В своей каюте приглашает гостя раздеться, снимает куртку - и не находит привычного крючка:

- Даже вешалку сняли, она из чистой бронзы. Видимо, пустили на блесны.

Потом замечает, что на переборке каюты нет классических корабельных часов, которые заводились четырехгранным ключом по понедельникам ровно в полдень по судовому времени.

- Конечно, все ценное с парохода, что не металлолом, сняли, - поясняет сдержанно. - Перенесли на другие суда.

- А как "Данко" сдюжил 53 года?

- Мы его берегли. Неприхотливый, надежный, мореходный и остойчивый пароход. Корпус и главная машина сделаны на века. Я бы еще на нем походил...

Последние годы "Данко" уже не ловил рыбу. Только принимал, обрабатывал и доставлял на камчатскую базу.

- А почему вы называете его бармалеем?

- Это ласково. Всегда так звали эти суда.

Рыбный промысел на Сахалине. Время славы БМРТ.

Может быть, залихватское прозвище связано с фильмом "Айболит-66", который вышел на экраны в один год с рождением "Данко" и его морских братьев. Да еще эти аббревиатуры... БМРТ распределялись по БАМРам (базам активного морского рыболовства) в Калининград и Владивосток, Мурманск Находку. Ну и как гордый рыбак должен был радировать семье? "Иду в моря на бамровском бмрт?.."

Бармалей как никак был морским злодеем!

На отход 18 января Ганев меня не позвал. Объяснил, что воскресенье, что пограничные власти, что оформить пропуск на "матроса Ощенко" не удастся...

И как-то в сторону: "Вы же снимать будете, вдруг слезы, не хочу..." - ответив на мой незаданный вопрос об отказе идти в Индию.

Владивосток. Полуостров Шкота. "Данко" прощается с родным причалом...

Мы поставили телекамеры на Крестовой сопке, с которой бухта как на ладони. Причал был далековато, но "бармалей" различался. Ждали долго. Отход был назначен на полдень, но портовый провожающий буксир все не появлялся. Часа через полтора он неспешно раздвинул битые льдины в бухте Золотой Рог, встал кормой к "Данко" и пошлепал в сторону Токаревской кошки, на внутренний рейд.

Фото: Наталья Островская
Спасатели. Последний поклон капитану Арбузову

Последний "бармалей" дал короткий-короткий (совсем не прощальный) гудок: вплотную к порту прилегают жилые кварталы, и теперь гудят во Владивостоке только круизные "принцессы". И тихонько пошел вслед за буксиром.

- Мне его жаль, как друга, с которым расстаешься, отправляя его в больницу, - сказал мне вчера в нашем долгом разговоре капитан Гинев. - И мы оба знаем, что оттуда он уже не вернется.

Голос капитана все-таки дрогнул.

Темы дня:
#флот
#Легенды Родины
Легенды Родины. Калоши настоящие - красивые, блестящие
16:15 История

Калоши

На добрую сотню лет слякотный российский климат определил внешний вид обывателя: кем бы он ни был, куда бы он ни шел, ноги его непременно были обуты в калоши. Почти забытый сегодня предмет гардероба решал сразу несколько насущных задач

Анатолий Крючковский: Мы делились последней крупинкой
07.03.2020 История

Анатолий Крючковский: Мы делились последней крупинкой

7 марта 1960 года американские вертолетчики заметили в открытом море полузатопленную баржу, на которой лежали люди. Спасенных доставили на борт авианосца. Они заявили, что им ничего не нужно, кроме топлива и продуктов, и что они сами доберутся до дома. Советские моряки провели в море 49 дней без еды и воды

Легенды Родины: Авоська - кормилица
14.02.2020 Легенды

Авоська

Плетеная из суровых ниток, крошечная и невесомая, она стратегически помещалась в карман, портфель или даже в изящную дамскую сумочку. И была всегда готова поймать в свои сети дефицитный товар, который посчастливится достать ее обладателю.

#моряки
Как оказались в пекле Цусимского сражения шестеро сухопутных техников
01.07.2019 Cудьбы

"Не думали мы ещё с вами вчера..."

В 1907 году Политехническое общество издало книгу о шести "товарищах-техниках", служивших младшими судовыми механиками на 2-й Тихоокеанской эскадре вице-адмирала Рожественского и погибших 14-15 мая 1905 года в Цусимском сражении. Что привело сухопутных инженеров на палубу воюющих кораблей?

Адмирал Макаров предсказал подробности будущей трагедии
28.06.2019 Cудьбы

Адмирал Макаров. Лекция о своей смерти

115 лет назад началась Русско-японская война. Ее называли фатальной для России, катастрофической, роковой. С катастрофы она и началась. 31 марта 1904 года на рейде Порт-Артура взорвался на мине и в считаные мгновения затонул флагманский броненосец "Петропавловск"

Как честь моряков сыграла на руку японцам в русско-японской войне
27.04.2019 История

Заложники чести

Трагедия крейсера "Варяг" стала олицетворением поражения Российской империи в русско-японской войне. О цепи обстоятельств, приведших к проигрышу, читайте в материале "Российской газеты"