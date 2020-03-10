Роскомнадзор разъяснил законность замеров температуры на работе

Работодатели на предприятиях и в офисах могут использовать тепловизоры для измерения температуры сотрудников без их согласия. Требования закона "О персональных данных" в этом случае не нарушаются. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что поводом для разъяснений стали запросы работодателей-операторов персональных данных - о допустимости использования тепловизоров для измерения температуры работников, посетителей предприятий и организаций для предотвращения распространения коронавируса.

Как уточняется в сообщении ведомства, температура тела - это сведения о состоянии здоровья. Они относятся к специальной категории персональных данных. Их обработка без согласия гражданина по закону допускается (часть 2.3 ст.10 закона "О персональных данных"), если ведется в соответствии с трудовым законодательством.

В ст. 88 ТК РФ сказано, что работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Исключение составляют данные, на основании которых можно сделать заключение о возможности выполнения сотрудником своих обязанностей. "Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется", - поясняют в Роскомнадзоре.

Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством действий, выражающихся в намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к врачу.

"Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе соответствующее объявление", - поясняют в Роскомнадзоре.

Показатели тепловизора ведомство рекомендует уничтожать в течение суток после их получения.