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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор назвал семь главных правил защиты от коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Роспотребнадзор обновил рекомендации гражданам, рассказав, что надо делать, чтобы уберечься от новой коронавирусной инфекции. Информация опубликована на официальном сайте федеральной службы.

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

∙ высокая температура тела

∙ головная боль

∙ слабость

∙ кашель

∙ затрудненное дыхание

∙ боли в мышцах

∙ тошнота

∙ рвота

∙ диарея

Поэтому при возникновении этих симптомов необходимо остаться дома, принять меры, чтобы не заразить домашних, и обратиться за медицинской помощью.

Снизить риск заражения поможет выполнение основных правил профилактики:

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2. Используйте одноразовые медицинские маски (респиратор) в общественных местах, менять маску необходимо каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, насморк).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

Что делать при подозрении на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

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