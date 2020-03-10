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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор предложил усилить медицинский контроль за иностранцами

Текст: Ирина Невинная

Роспотребнадзор подготовил законопроект, который предусматривает усиление медицинского контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданства, - сообщили сегодня в федеральной службе.

Изменения действующего законодательства направлены на усиление контроля за проведением медицинских освидетельствований иностранцев и лиц без гражданства, а также выдачи им медицинских заключений для получения разрешительных документов в сфере миграции для въезда в Россию, а также для устройства на работу.

Фото: Sajjad Safari/IIPA via AP
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Какие конкретно дополнительные ограничения могут появиться, в ведомстве не уточняют. Но, например, действующими нормами ограничен въезд в Россию людей с ВИЧ-инфекцией. Аналогичные меры работают во многих государствах мира. Например, при оформлении визы для въезда в Австралию необходимо представить медицинское заключение об отсутствии туберкулеза.

Еще одно предложение Роспотребнадзора касается создания федеральной информационной системы сведений эпидемиологического характера. Единая система позволит ускорить и координировать принимаемые меры по раннему выявлению инфекционных заболеваний, сократить сроки принятия решений о нежелательности пребывания иностранцев. В единую информационную систему предполагается также интегрировать сведения из баз данных регионов, в том числе данные о трудовой деятельности иностранных граждан. "Это значительно сократит время межведомственного взаимодействия и исключит фальсификацию информации", - сообщили в ведомстве.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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