Россия возобновит экспорт малых судов в Швецию

В последние годы экспорт малых судов из России стремительно растет. В 2019 году он вырос в 5 раз, до 1350 единиц, а в предшествующий год - в три раза, следует из данных Аналитического центра при минпромторге.

Пока Россия экспортирует только 1,6% всех выпущенных малых судов, но может поставлять гораздо больше. Фото: Владимир Аносов

Однако доля экспорта все равно остается крайне незначительной: по данным Росстата, в 2019 году в России произведено почти 84 тысячи малых судов, то есть на экспорт ушло всего 1,6%.

"Благодаря многолетнему опыту технических разработок и строительства судов, высоким стандартам качества и надежности, а также конкурентной стоимости российские маломерные суда обладают высоким экспортным потенциалом", - считают в Российском экспортном центре (РЭЦ).

Стоимостной объем экспорта продукции малого судостроения вырос за 2019 год до 4,6 млн долларов, или на 9,8%.

Основные рынки сбыта - Казахстан и Белоруссия. Более 90% маломерных судов поставляется именно сюда. Стремительный рост экспорт маломерных судов в 2019 году показал именно благодаря поставкам в Казахстан (1270 единиц техники).

Небольшая доля судов отправляется также в Латвию и Германию. Остальные рынки практически не охвачены.

Поставки российских судов в скандинавские страны до 2020 года носили спорадический характер - в Швецию ушло только одно судно в 2015 году. В Финляндию с этого времени экспортировано только 7 единиц продукции. В Норвегию и Данию за последние годы поставок российских судов не было. При этом спрос на маломерные суда в Скандинавии всегда большой.

Чтобы заполнить пробел, Россия организовала российскую экспозицию на крупнейшей в Скандинавии профильной выставке "Все для моря". На российском стенде представлены моторные лодки и катера, разработанные с учетом специфики северных стран - они выполнены из алюминия и стали, обладающих высокой надежностью при эксплуатации в экстремальных условиях и низких температурах.

Отдельно презентованы суда специального назначения, которыми много лет пользуются российские специальные службы. "Такие суда необходимы каждому государству, и у отечественных производителей есть большие шансы занять устойчивые позиции на мировом рынке", - говорится в сообщении РЭЦ.