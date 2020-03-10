Россияне готовы к жеребьевке Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису поднялась на одну строчку в обновленном рейтинге в Кубке Дэвиса. Команда Шамиля Тарпищева занимает 13-е место. В тройке лидеров - Франция, Хорватия, Испания.

Между тем в четверг состоится жеребьевка финального турнира 2020 года, который пройдет в Мадриде с 23 по 29 ноября. По окончании квалификации Кубка Дэвиса, которую преодолели 12 сборных, был определен состав корзин.

Напомним, что в финальную стадию автоматически пробились Испания (действующий чемпион), Канада (финалист), Россия и Великобритания (полуфиналисты), Франция и Сербия (уайлд-кард).

Наша команда попала во вторую корзину вместе с Германией, Италией, Великобританией, Австралией и Казахстаном. В первой корзине оказались Испания, Канада, Франция, Хорватия, США, Сербия. В третьей - Швеция, Австрия, Чехия, Колумбия, Венгрия, Эквадор.