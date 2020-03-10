Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

Два периода длинных выходных ждут россиян в мае, напомнил в беседе с РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней: с 1 по 5 мая включительно. Далее с 6 по 8 мая нужно будет поработать. А затем граждан снова ждут длинные праздники. В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно.

30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями. По закону они будут укороченными - их продолжительность сокращается на один час.