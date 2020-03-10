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Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае 10:15
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10.03.2020 10:15
Рубрика: Экономика

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Два периода длинных выходных ждут россиян в мае, напомнил в беседе с РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Песков: Подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану

В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней: с 1 по 5 мая включительно. Далее с 6 по 8 мая нужно будет поработать. А затем граждан снова ждут длинные праздники. В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно.

30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями. По закону они будут укороченными - их продолжительность сокращается на один час.

Экономика Работа Общество Ежедневник Праздники Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках

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