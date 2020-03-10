Санитарные зоны нуждаются в современном законодательном регулировании

В Москве и Подмосковье началось внедрение "регуляторной гильотины", разработанной правительством РФ. Она призвана устранить противоречия, возникающие из-за продолжающих действовать актов СССР. Назовем некоторые примеры регулирования зон санитарной охраны вокруг источников питьевой воды и водоемов.

Если следовать юридической казуистике, то можно сказать, что вот уже почти 80 лет миллионы людей отдыхают на подмосковных дачах незаконно. До сих пор не отменено постановление Совнаркома №355 от 23 мая 1941 года. Согласно ему в поселках, расположенных рядом с водными объектами, запрещена "сдача внаем помещений и проживание, в том числе и временное (на лето), лицам, не связанным с постоянной работой на месте или ведением сельского хозяйства в селениях указанной территории". Эти меры были приняты перед войной, когда в водоемах видели стратегические объекты. После войны постановление не отменили. К счастью, на него не обращали внимания, и многие выросли, отдыхая на прудах и реках.

Однако если кто-то пожелает применить нормы этого документа во всей их полноте, то до половины строений в Москве и под Москвой окажутся под угрозой сноса. Ведь они не укладываются в рамки постановления, принятого 79 лет назад.

Новые акты вообще нередко принимают без отмены их устаревших предшественников. Так, 14 марта 2002 года Минздрав РФ издал постановление №10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"". Документ был зарегистрирован минюстом 24 апреля 2002 года под номером N3399.

Этот СанПиН и постановление от 1941 года основаны на разных принципах. Раньше при описании санитарных зон использовалась география - указывались названия и границы населенных пунктов. А в СанПиНе 2.1.4.1110-02 указаны расстояния, которые необходимо выдерживать от урезов воды до различных объектов, в зависимости от типов водоема и почвы.

У строителей возникают сомнения: каким документом руководствоваться при возведении объекта? А если объект уже построен, то не заставят ли его снести? Что, если придирчивый инспектор скажет: по такому документу строить можно, а по другому - нельзя! Вот и гадай, какой из них он выберет, потому что оба - действующие.

Сложности возникают и с расчетами расстояний, указанных в СанПиНе. Они требуют данных, не все из которых четко определены. Проведение полномасштабных исследований по всему московскому региону - дело для бюджета крайне затратное. Но региональные власти уже решают проблему. Так, 17 декабря 2019 года правительства Москвы и Московской области издали совместное постановление. Для определения границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отныне применяются границы, установленные решением исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного Советов народных депутатов от 17 апреля 1980 года N 500-1143.

В постановлении также сказано, что "не подлежат применению правовые акты от 4 сентября 1940 г. N 696, от 23 мая 1941 г. N 355, от 13 марта 1952 г., от 30 ноября 1971 г. N 640, от 25 октября 1974 г. N571". Региональные власти имеют право устанавливать границы санитарных зон. Но у них нет полномочий на отмену постановлений правительства, пусть даже это правительство СССР. Поэтому в совместном документе столичных властей нет формулировки "отменить", а есть более осторожная: "не подлежат применению".

При этом оговаривается, что данное постановление будет действовать до: утверждения правительством РФ положения о зонах санитарной охраны; разработки проектов таких зон для территорий субъектов РФ; получения санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии границ таких зон санитарным правилам; принятия решений об установлении таких зон на территории субъектов РФ.

Региональные власти не превысили полномочия и хотя бы на время устранили правовой казус. Теперь строителям все понятно. Но такое решение не всем пришлось по душе. Появились некие "экологи", заявляющие, будто границы санитарных зон, утвержденные в 1980 году, в 10 раз меньше границ, установленных в… 1940 году. Хотя такое сравнение некорректно.

Дело в том, что точно определить границы санитарных зон по решению от 1940 года невозможно. В нем были указаны конкретные населенные пункты. Некоторые из них уже не существуют, например, деревня Гречнево и Дом отдыха НКПС. К тому же границы поселений за 80 лет изменились. "Экологи", наверное, забыли и о том, что со времен войны изменилась система водоснабжения московского региона, были построены несколько водохранилищ.

Однако в СМИ появились требования "экологической общественности" признать решение депутатов от 1980 года об определении границ охранных зон "вредным для экологии" и вернуться к более "полезным" границам 1940 года. И почему-то "экологи" не упоминают СанПиН 2.1.4.1110-02. А ведь на сегодня это один из самых важных документов, которые определяют размеры охранных зон. Видимо, "защитникам экологии" не хватает познаний в гидрологии, химии и почвоведении, а обременять себя обучением захочет не каждый.

Требования звучат категорично - верните охранные зоны образца 1940 года! Но надо понимать, что если устаревшее постановление сделать главным, то перечеркнутыми, по сути, окажутся 80 лет развития системы водоснабжения московского региона. А еще возникнет риск сноса до половины домов в столичной агломерации, которые, по версии 1940 года, находятся в границах санитарных зон.

Если же оставить в силе и майское постановление от 1941 года, то миллионам людей можно будет запретить отдыхать в Подмосковье. В этом случае "регуляторная гильотина" точно не принесет ожидаемого эффекта.