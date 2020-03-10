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10.03.2020 16:09
Рубрика: Общество

Себестоимость горячего школьного питания может составить 70 рублей

Текст: Алексей Дуэль

Стоимость горячего завтрака или обеда, которые ученики начальных классов российских школ начнут получать бесплатно уже 1 сентября этого года, а повсеместно эта практика будет внедрена к 2023 году, может составить около 70 рублей. Эти деньги на еду для школьников выделят из бюджета.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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- У нас очень разные регионы, но требование единое: надо, чтобы эта еда была здоровой, с правильным балансом белков, жиров и углеводов, содержала все необходимые микроэлементы, - заявил на круглом столе по школьному питанию, состоявшемся во вторник в пресс-центре "Парламентской газеты", заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. - Мы провели анализ, сколько сейчас стоит питание в школах, из которого стало понятно, что речь может идти, в среднем, о 70 рублях на ребенка в день. Конечно, эта сумма может меняться для тех мест, куда трудно и дорого завозить продукты, стоимость продуктовой корзины тоже не одинаковая по всей стране. Поэтому о конкретных деньгах тут можно говорить только очень усредненно.

По словам сенатора, в стране есть школы, где нет даже полноценного буфета. В других ребята получают чай с булкой, что тоже недостаточно. А есть такие регионы как Москва, где питание в начальной школе уже давно отлажено.

- Во всех образовательных учреждениях детям должно быть бесплатно предоставлено полноценное горячее блюдо, - уверил Виктор Смирнов.

Общество Образование

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