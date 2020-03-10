Сенатор назвала болевые точки бесплатного питания для школьников

Организация ежедневного бесплатного горячего питания для школьников, закон о котором 1 марта подписал Владимир Путин, потребует решения нескольких серьезных вопросов, заявили эксперты на круглом столе по школьному питанию, состоявшемся в пресс-центре "Парламентской газеты" во вторник.

- Во-первых, надо провести ревизию школьных пищеблоков, насколько оборудование и персонал столовых готовы к этой работе, - сказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. - Где-то достаточно провести модернизацию, где-то надо начинать работу с нуля. Важно узнать, способен ли бюджет конкретного региона справиться с такими расходами. Сейчас Министерство просвещения собирает заявки от субъектов федерации, чтобы потом передать их в Минфин. Надо очень внимательно отнестись к меню: мы хотим накормить школьников здоровой едой, но надо, чтобы она еще была и вкусной, иначе мы будем работать на мусорные баки. И очень важно все это проконтролировать и со стороны парламента, и общественности региона, и родительских комитетов.

Закон о бесплатном горячем питании учеников начальной школы предусматривает, что каждому ученику младших классов положено один раз в день бесплатно предоставлять полноценный рацион, включающий в себя горячее блюдо. Такое питание будет вводиться в школах по мере готовности, начиная с 1 сентября 2020 года. К 2023 году все образовательные учреждения обязаны подключиться к этой практике. Для большинства ребят это будет завтрак. В него могут входить каши, сырники, запеканки и другие здоровые блюда, одобренные специалистами ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" и Роспотребнадзора. При разработке меню специалисты исходили из того, что перед выходом в школу ребенок завтракает дома и бесплатное горячее блюдо становится для него, по сути, вторым завтраком. Или обедом, если школьник учится во вторую смену.

Еще один важный момент, на который обратили внимание эксперты, - бесплатная еда для младших школьников не должны мешать бесплатному питанию учеников из льготных категорий.

- Сейчас в школах есть только одна большая перемена, так определил СанПИН, - объяснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. - Если столовой надо будет одновременно кормить и малышей, и детей, имеющих право на льготу, и проголодавшихся старшеклассников, а также педагогов, ей может просто не хватить мощности. Важно, чтобы возможность поесть была у всех: и тех, кого кормят за счет бюджета, и тех, кто покупает еду за свои деньги.

Другой важный аспект - питание школьников, вынужденных соблюдать диету. Их интересы тоже надо будет как-то учесть.

- По нашим данным, только 5 процентов случаев массового отравления школьников, случившихся в России за последнее время, вызваны технологическими проблемами, во всех остальных случаях имел место банальный "человеческий фактор", - предупредил председатель комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. - Бесплатное питание для младших классов - дело очень важное и нужное, главное теперь, чтобы оно было еще и безопасным. Когда еду готовят на комбинатах школьного питания, где есть своя микробиологическая лаборатория, соблюдаются все профессиональные стандарты, вероятность случайной выдачи некачественной пищи минимальна. Но они могут обеспечивать своей продукцией только школы в крупных городах. А вот в отдаленных городках и поселках гарантировать достаточное качество бесплатного питания будет очень сложно.

По словам экспертов, школы 68-м регионов готовы начать бесплатно кормить учеников начальных классов горячими блюдами уже со следующего учебного года. Остальные подтянутся чуть позже, когда будет решен вопрос с дооборудованием пищеблоков и закупкой продуктов. В перспективе право на бесплатную полноценную здоровую еду может распространиться и на всех учеников школ, не исключили эксперты.