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10.03.2020 10:37
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как есть шашлык с больным желудком

Текст: Алена Ларина

Для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно необходимо соблюдать правильную технологию приготовления шашлыка.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал завотделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов.

Фото: iStock
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По его словам, в процессе маринования не стоит использовать майонез, а уксус по минимуму, особенно в начале сезона, потому что это дополнительная нагрузка на организм после зимы.

Также, особенно на природе, надо следить за степенью прожарки мяса, чтобы обезопасить блюдо от микробов. При этом шашлык не стоит доводить до черной корки, так как при интенсивной жарке в продукте образуются вредные для здоровья соединения.

Что касается, с чем есть шашлык, это, конечно, свежие овощи, и ни в коем случае не тяжелая пища или алкоголь.

Общество Здоровье

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