Си Цзиньпин навестил пациентов и медработников госпиталя в Ухане

В ходе поездки Си Цзиньпин ознакомился с общей обстановкой и проводимой противоэпидемической работой в городе и провинции. Сразу после прилета председатель КНР направился в госпиталь "Хошэньшань", где навестил пациентов и медицинских работников. Глава Китая изучил различные аспекты работы медучреждения - ознакомился с тем, как протекает лечение больных, как организована профилактика и защита медработников. Ему также доложили о результатах последних научных исследований, касающихся коронавируса нового типа 2019-ncov.

Своим личным присутствием и прямым общением Си Цзиньпин воодушевил работников и больных госпиталя, а также всю нацию. Глава КНР укрепил в это непростое для Китая и мира время уверенность в том, что окончательная победа над эпидемией будет одержана.