Неврологи: смартфоны ведут к появлению симптомов деменции даже у молодых

За последние 10 лет выросло число людей в возрасте от 30 до 50 лет, имеющих симптомы переутомления мозга.

По словам доктора Аюми Окумура, нейрохирурга и директора клиники памяти Окумура, которого цитирует журнал Nikkei Style, если раньше забывчивость была уделом пожилых людей, то теперь она все чаще наблюдается у людей трудоспособного возраста. Частота использования персональных компьютеров и смартфонов растет, а мозг истощается от избыточной информации, такой как письма, соцсети, фотографии и видео.

Как известно, человеческий мозг получает информацию с помощью пяти органов чувств - зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Вся эта информация "просеивается" в лобной доле мозга, там же она обрабатывается и перенаправляется в другие отделы мозга для принятия решений.

Профессор Есикуни Эдагава Университета Васэда, специалист в области неврологии, уточнил, что префронтальная область в лобной доле, где организуется информация, является местом, где контролируются мысли, решения, воспоминания и эмоции. Когда мозг перегружен работой, функция префронтальной коры снижается.

"Количество вводимой информации становится чрезмерно большим, она затопляется без обработки, и мозг становится похожим на мусорный дом", считает Окумура. И если при этом человек продолжает вводить информацию, это вызывает переутомление мозга.

Человек начинает совершать простые ошибки, плохо запоминает материал, становится раздраженным и гневливым. У него пропадает мотивация и интерес. Специалисты считают такие симптомы схожими с признаками раннего слабоумия и депрессии.

Таким образом, если человек постоянно пользуется смартфоном в тот небольшой отрезок свободного времени при напряженном графике работы или других дел, если выполняет несколько задач с помощью персонального компьютера, делают в то же время домашнюю работу, смотрит сайты социальных сетей и играет в игры на своем смартфоне, то он очень рискует перегрузить свой мозг, который находится в состоянии стресса. В дальнейшем это может привести к развитию деменции и депрессии.

Чтобы избежать негативных последствий, специалисты советуют давать мозгу отдых. Нужно сокращать время пользования гаджетами, обязательно полноценно высыпаться и не пользоваться гаджетами во время еды.