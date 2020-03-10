Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков

- Мы должны этот вопрос ставить, а решать будет народ, - предложила Терешкова.

Она подчеркнула, что речь идет "о гражданах России, и ее будущем". "Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции, - отметила политик. - Надо все честно, открыто и публично предусмотреть".

Депутат предложила два варианта. Первый - "вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции". И второй: "Если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

Парламентарий отметила: людей тревожит, что будет после 2024 года. Дело, по ее словам, не просто в должности главы государства, но речь идет о человеке, которому доверяют, который в сложнейших условиях способен принимать решения.

- Не знаю, захочет ли сам Владимир Владимирович… но такая возможность для президента, учитывая его авторитет в обществе - мощный стабилизирующий фактор, - указала депутат. Такая мера, рассчитывает она, охладит пыл тех, кто пытается "раскачивать ситуацию".

Терешкова попросила коллег-депутатов поддержать ее предложение "по сути и по смыслу", а затем помочь юридически сформулировать необходимую поправку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв для консультаций с президентом и лидерами фракций. Поправку о возможности президента РФ Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим, заявил он.