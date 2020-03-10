Трамп пообещал рассказать журналистам о своем заражении коронавирусом

Президент США Дональд Трамп пока не проходил тестирование на коронавирус и не считает его важным. Об этом он заявил журналистам после встречи с республиканцами в Сенате Конгресса, комментируя слухи о возможном контакте с одним из зараженных COVID-19.

"Я не думаю, что [тест на коронавирус] важно, но могу это сделать. Я не вижу причин для этого, чувствую себя очень хорошо", - приводит слова президента ТАСС.

Трамп сослался на мнение врача Белого дома, который также не посчитал тестирование необходимым.

"Никаких симптомов, ничего", - подчеркнул Трамп. И добавил, что журналисты станут первыми, кому он скажет о своем заражении. Если, конечно, те сами не узнают об этом еще раньше него, пошутил глава государства.

Ранее организаторы одного из мероприятий Республиканской партии США, на котором 29 февраля выступал Дональд Трамп, сообщили, что у одного из участников выявили коронавирус. Не исключено, что этот человек мог общаться с кем-то, кто позже встречался с президентом.