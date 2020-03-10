У российского велогонщика в ОАЭ диагностирован коронавирус

Велогонщик российской команды "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов находится в больнице в Абу-Даби. У него положительный тест на коронавирус. Российская команда находится на карантине в отеле уже вторую неделю.

Сам спортсмен сообщил, что только после прохождения пятого теста ему сообщили о том, что у него обнаружен коронавирус и отправили в госпиталь.

"В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени", - приводит пресс-служба команды слова Страхова.

Ранее в связи с распространением коронавируса была отменена гонка "Тур ОАЭ", а три гонщика команды "Газпром-РусВело" были госпитализированы для прохождения дополнительных тестов.