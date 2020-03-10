Украина не имеет права вето при передаче доказательств ССГ в суд

Обвинение на суде по крушению малайзийского Boeing MH17 в небе над Донецком в июле 2014 года отрицает наличие у Украины права вето при принятии решений о передаче отдельных доказательств международной Совместной следственной группы (ССГ) в голландский суд. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер в ходе открывшихся в понедельник слушаний по делу в особо охраняемом комплексе Скипхол.

По словам юриста, такого вето никогда не существовало. Текст доработанного соглашения ССГ от июля 2019 года гласит, что голландский глава ССГ будет принимать решение о том, какие доказательства, собранные в ходе расследования, будут переданы нидерландскому суду. "Теперь решение зависит от голландского суда, сочтет ли он, что расследование завершено или материалы дела нуждаются в дополнении", - уточнил Бергер. Однако при этом прокурор ничего не сказал о наличии у Украины возможности передавать или удерживать от ССГ на стадии расследования доказательства по собственному усмотрению.

Напомним, по голландским законам, прокуратура обязана передавать суду данные, которые свидетельствуют как против обвиняемого, так и в его пользу. Поэтому вопрос о "праве вето" Украины имеет ключевое значение для Нидерландов, поскольку это стало бы прямым нарушением голландского законодательства.