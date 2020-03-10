В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Россия может пострадать от засухи и таяния вечной мерзлоты, которые нанесут ущерб экономике страны.

Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.

По его мнению, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит восемь с половиной процента от ВВП. Также плохо влияет на благополучие страны засуха.

"В тоже время наводнения спровоцированы неправильными решениями в строительстве, а не природными аномалиями, а поэтому при верном подходе их можно избежать", - считает ученый.