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10.03.2020 18:39
Рубрика: Экономика

Оливье не останется без горошка

На Юге аграрии всеми способами стараются "обмануть" засуху
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
Из-за теплой погоды в России раньше времени началась посевная. Аграрии многих регионов приступили к севу ранних яровых, но быстрее других "отстрелялся" устойчивый к холоду горох. Это значит, что потребители скорее всего не останутся без важного ингридиента новогоднего оливье - зеленого горошка.
В 2020 году российские аграрии планируют приобрести 3,7 миллиона тонн минеральных удобрений. Фото: iStock В 2020 году российские аграрии планируют приобрести 3,7 миллиона тонн минеральных удобрений. Фото: iStock
В 2020 году российские аграрии планируют приобрести 3,7 миллиона тонн минеральных удобрений. Фото: iStock

В 2020 году из-за погоды в ряде регионов посевная началась на 10 дней раньше среднемноголетних сроков, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, аграрии Южного и Северо-Кавказского федеральных округов уже в третьей декаде февраля начали подкормку озимых и сев ранних яровых культур. Сейчас к работам приступают в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. По состоянию на 4 марта, яровыми засеяно 257,2 тысячи га.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Перед ранними яровыми сеется горох. Президент Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что его можно сеять, когда почва прогрелась лишь до 2 градусов тепла. А последнюю неделю на юге России, где в основном его и производят, уже держится температура в 20 градусов. "Как только почва прогревается, но влажность почвы с зимы еще остается высокой, аграрии стараются быстрее провести посевную", - уточняет эксперт.

Объем производства консервированного горошка в России в прошлом году составил почти 208 млн условных банок. Ранний сев главного ингредиента любимого россиянами оливье как минимум означает, что урожай будет собран быстрее и быстрее поступит на консервные заводы.

Прогнозировать урожайность сейчас сложно. Культура очень любит влагу, пока ее в почве достаточно, но все будет зависеть от количества осадков в дальнейшем. Теплая зима заставила аграриев не только раньше начать посевную, но и заранее подумать о возможных погодных рисках - в некоторых регионах снег зимой так не выпал. Есть опасения, что влаги в почве не будет хватать посевам. Отрасль уже пытается решить эту задачу химическим путем.

Рекордно теплая зима заставила аграриев не только раньше начать посевную, но и заранее подумать о возможных погодных рисках

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в последние месяцы вырос объем поставок жидких удобрений. Если раньше аграрии покупали под весенний сев 100-110 тысяч тонн жидких минудобрений, то с октября 2019 по март 2020 года производители удобрений поставили в АПК почти 240 тысяч тонн, в том числе и жидких комплексных удобрений, применение которых поздней весной и летом снижает риск неурожая из-за засухи. Расширилась география применения: традиционно от жары страдают посевы юга страны, а в прошлом году в эпицентр засухи попали и некоторые сельхозрайоны Черноземья.

Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Минсельхоз активно реанимирует систему агрострахования

По данным минсельхоза, всего в 2019 году было внесено 48 кг минеральных удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) на 1 га, в 2020 году планируется выйти на уровень 50 кг.

По оценке ведомства, в 2020 году сельхозтоваропроизводители планируют приобрести 3,7 млн тонн удобрений в действующем веществе - на 200 тысяч больше, чем годом ранее. По состоянию на конец февраля производители минеральных удобрений увеличили поставки минудобрений аграриям на 40% (до 1,74 млн т в физическом весе) по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорит президент РАПУ Андрей Гурьев.

По планам минсельхоза, к 2024 году этот показатель планируется увеличить до 8 млн тонн. На развитие производственных мощностей и региональную логистику производители минеральных удобрений запланировали почти 1 трлн рублей инвестиций на последующие пять лет, уточняет Гурьев.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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