В Бельгии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

Власти Бельгии запретили проведение всех публичных мероприятий в закрытых пространствах с участием более 1 тысячи человек из-за разрастающихся масштабов эпидемии короновируса в Евросоюзе. Как сообщает газета "The Brussels Times", такое заявление сделала премьер-министр страны Софии Вильмес.

На данный момент в Бельгийском Королевстве остаются открытыми школы, а люди спокойно ходят на работу. Вместе с тем, Вильмес призвала сограждан по возможности работать из дома и отменить деловые встречи в целях минимизации рисков распространения инфекции. Ранее власти страны рекомендовали бельгийцам отказаться от всех поездок в Италию, которая в настоящее время стала эпицентром эпидемии короновируса в Евросоюзе.

Напомним, что на 10 марта в Бельгии зафиксирован 267 случай заражения COVID-2019.