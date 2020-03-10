В Греции из-за коронавируса закрываются все детсады, школы и вузы

Власти Греции во вторник приняли решение закрыть учебные заведения в стране на ближайшие две недели из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Как сообщает газета Kathimerini, данная мера обязательна для всех детских садов, школ и университетов.

"По предложению специалистов и экспертов правительство решило приостановить учебную деятельность всех учебных заведений по всей стране на следующие 14 дней. Это касается частных и государственных детских садов, школ, институтов и университетов. Эта профилактическая мера принимается с единственной целью уменьшить распространение коронавируса в обществе", - заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас, призвав граждан проявить ответственность.

По словам чиновника, правительство страны разработает специальные меры поддержки для работающих родителей, а также предприятий, на которых отразится закрытие школ, детсадов и вузов.

Как сообщают местные СМИ, за последние сутки в Греции выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, всего в Греческой Республике зафиксировано 89 заболевших COVID-2019.