В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят

Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.

Пресноводных нашли на берегу либо сняли со льдин, проплывающих по Неве, некоторых - буквально в центре Санкт-Петербурга. Все нерпята совсем маленькие, в возрасте от двух-трех дней. В таком возрасте этих животных называют бельками.

В Фонде отмечают, что еще никогда не сталкивались с таким большим количеством спасенных новорожденных нерпят одновременно. Выходить их довольно сложно. Главные опасности для малышей - это нарушение нормальной терморегуляции организма и сильный стресс. Одну снятую с льдины маленькую нерпочку зоозащитникам спасти не удалось, она погибла.

По оценке активистов Фонда, потерявшихся нерпят может быть значительно больше. И если их не спасли люди, то малыши, скорее всего, обречены: находиться самостоятельно в холодной воде дольше нескольких минут они не могут.

Тех, кто обнаружил нерпенка, зоозащитники просят звонить в "Фонд друзей балтийской нерпы" по телефону (812) 699-23-99.