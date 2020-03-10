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10.03.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали недостатки смарт-часов

Текст: Марина Гусенко
Роскачество исследовало 24 модели смарт-часов 9 торговых марок по цене от 4600 до 46400 рублей. Каждый экземпляр был оценен по 237 показателям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Интересно, что первое место в рейтинге смарт-часов заняла самая дорогая модель, а второе - изделие, которое стоило более, чем вдвое дешевле.

Фото: iStock
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Большинство смарт-часов могут отслеживать физическую активность хозяина - его сердечный ритм, подсчитывать пройденные шаги и сожженные калории. Как выяснилось, при подсчете шагов большинство смарт-часов ошибается в большую сторону - это создает у человека иллюзию, что он достиг желаемой цели, к примеру, проходить 10 тысяч шагов в день, хотя это и не так.

Точность определения сердечного ритма тоже страдает у половины протестированных изделий. Больше всего они ошибаются во время легкой тренировки.

Что касается голосового управления, оно есть только у трети протестированных смарт-часов.

Емкость батареи у всех изделий была разной. Лидер рейтинга - модель, которую можно носить без подзарядки почти 20 суток. Аутсайдер требует зарядки ежесуточно.

А вот безопасность всех протестированных смарт-часов оценена на отлично. Данные при передаче шифруются, требования к паролям обеспечивают их надежность.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачестве.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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