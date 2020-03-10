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10.03.2020 18:30
Рубрика: Происшествия

Экспертиза по звонку

Заработала "горячая линия" Судебно-экспертной палаты РФ
Текст: Наталья Козлова
Хорошая новость для специалистов, простых граждан, коммерческих организаций и государственных органов - заработала "горячая линия" Судебно-экспертной палаты Российской Федерации.

Это событие очень важно, как говорят юристы, для "неограниченного круга граждан".

Проще всего это показать на простой схеме, с которой сталкивается абсолютное большинство тех, кто обращается в суд или кого туда вызвали. А это, по судебной статистике - абсолютное большинство взрослого населения страны.

Фото: iStock
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Предположим, идет судебный процесс и одна из сторон предъявляет в качестве доказательства выводы своего эксперта. Противоположная сторона или с ними вообще не согласна, или они вызывают у нее сомнения и подозрения. Что делать в такой ситуации? Кого просить о помощи? Куда жаловаться?

Теперь ответ есть. Надо взять трубку телефона и позвонить на "горячую линию". Это сделать может любой гражданин России, достигший 18 лет, в том числе судебный эксперт, а также юридическое лицо, орган исполнительной и судебной власти в случае "возникновений спорных ситуаций в области судебной экспертизы".

Для рассмотрения обращений граждан в Судебно-экспертной палате РФ созданы экспертные советы. По разным группам экспертиз. Эти советы проводят детальный анализ ситуации и выносят решение об обоснованности жалоб.

В том числе они могут установить: имеет ли место злоупотребление полномочиями со стороны эксперта, или было умышленное применение заведомо неподходящей методики проведения экспертизы и т.п.

Совет экспертов может выяснить, имеет ли место злоупотребление полномочиями со стороны эксперта, или было умышленное применение заведомо неподходящей методики исследования

Кроме того, отправить обращение на "горячую линию" Судебно-экспертной палаты РФ могут и сами судебные эксперты, если они "столкнулись с неправомерными действиями и давлением со стороны других участников судебных процессов и безосновательным отказом суда признавать результаты проведенной экспертизы". "Горячая линия" судебных экспертов работает на всей территории России.

По итогам рассмотрения обращений представители Судебно-экспертной палаты при необходимости могут написать ходатайства в профильные инстанции, привлечь внимание общественности и СМИ, донести информацию о сложившийся ситуации до компетентных лиц.

Дословно

Денис Шульженко, президент Судебно-экспертной палаты РФ:

- Наша цель - сделать экспертизу как инструмент доказательства в судебных спорах максимально достоверной, объективной и прозрачной. Мы уверены, что наша "горячая линия" станет эффективным механизмом, который поможет решить ключевые проблемы отрасли и вывести на качественно новый уровень институт судебной экспертизы.

Обратиться на "горячую линию" можно через сайт https://seprf.ru/hotline/ или по бесплатному номеру телефона 8-800-201-27-45.

Происшествия Правосудие Охрана порядка

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