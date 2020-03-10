В США опровергли сообщения о боязни Трампа заразиться коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам в понедельник опровергла публикации в СМИ, утверждавшие, что президент США Дональд Трамп боится заразиться коронавирусом от журналистов. Подобную информацию распространило издание Vanity Fair. По его данным, глава государства "спятил" из-за новостей о влиянии коронавируса и страдает от патологической фобии заразиться этой болезнью.

Это фейковые новости, подчеркнула Гришам. "Ложные и сенсационные статьи на эту тему безответственны. Президент провел много времени в пресс-пуле. В этой статейке нет ничего смешного или правдивого, и я хочу опровержения", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Ранее американская администрация затруднилась ответить, проверяли ли медики президента Дональда Трампа на возможное наличие коронавируса нового вида. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на брифинге для журналистов. При этом он пояснил, что его лично на возможное инфицирование новым коронавирусом не проверяли.

Между тем, уже четверо членов конгресса США заявили, что отправились в добровольный двухнедельный карантин из-за кратких встреч с носителем коронавируса. Это сенатор Тед Круз, член палаты представителей Пол Госар, конгрессмены Даг Коллинз и Мэтт Гэтц. При этом журналисты президентского пула видели Гэтца с Трампом на "борту номер один" в понедельник. Гэтц сейчас ожидает результатов теста на коронавирус.