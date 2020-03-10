Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода

Интересные и нужные многим разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала решение о разделе судом общего дома разведенных супругов.

Верховный суд объяснил, как делить дом, если по бумагам у него одни габариты, а по факту - другие. Фото: iStock

Граждане, хоть раз в жизни столкнувшиеся с подобным процессом - разделом некогда совместного жилища, - правильно считают, что это мероприятие выглядит несложным только на бумаге. В действительности же "подводных камней" при любом разделе общего имущества не просто много, а очень много.

В нашем случае Верховный суд разбирался с одной из самых распространенных ситуаций - когда за годы совместной жизни супругов их дом сильно изменился по сравнению с тем, каким он был в самом начале. В нашем случае, дом начинал строить муж. И за годы брака общее жилье постепенно расстраивалось в высоту и в ширину. В итоге - разрослось в десять раз.

Затем, супруги разошлись и решили поделить дом, в котором вместе жили. И дело это не только для бывших супругов, но и для местных судов стало очень непростым. Оказалось, что, хотя дом сильно увеличился в размерах за годы брака, по правоустанавливающим документам, он значится прежним. Размером и площадью примерно в треть от существующего в реальном времени сооружения. Сами поделить такой дом бывшие супруги не смогли. Отправились в суд. Первая инстанция решила, что надо при разделе дома учитывать только официальные документы, судя по которым дом для раздела оказался более чем скромным. Поэтому мужу должна отойти большая часть.

Вторая инстанция - а это уже был Верховный суд Башкирии - с таким решением категорически не согласилась. Апелляция решила что надо просто поделить пополам между мужем и женой всю реально существующую на сегодняшний день недвижимость. Это решение в первую очередь не устроило бывшего мужа и было оспорено теперь уже в столицу, в Верховный суд РФ.

Эта история деления дома началась в Башкирии. Там очень давно - больше двадцати лет назад некий местный житель купил маленький дом площадью чуть больше десяти квадратных метров. Человек оказался хозяйственный, и, как говорят, с руками. Прошло совсем не много времени т он получил у местных властей разрешение на постройку на этом месте большого и современного дома. А еще сельская власть предоставила местному жителю в пожизненное наследуемое владение землю вокруг приобретенной недвижимости. Так через год мужчина на месте маленького, старого дома отстроил новый. Этот дом был больше и лучше старого и оказался размеров в 18 квадратных метров. Через несколько лет после постройки хозяин женился. Шли годы. Вся земля вокруг дома была им оформлена по всем правилам и, согласно документам, стала собственностью мужа.

А вот дом, судя по оформленным бумагам, увеличился в размере до 67 кв. м. Но на самом деле дом с годами продолжал расти. И так случилось, что размер дома дошел до 169,3 кв. м. Частью дома стала даже пристройка к нему с летним кафе. Но потом у супругов начались проблемы в личной жизни . Итог таков - супруги развелись тихо, не предъявляя друг другу материальных претензий. И лишь спустя какое-то время все же пошли в суд делить здание. Для суда была заказана экспертиза. И специалист дал заключение, что фактическая площадь дома составляет 169,3 кв. м, а цена недвижимости за время брака супругов выросла на 1,2 миллиона рублей. Тут и встал вопрос - как делить общую недвижимость? По бумагам или в натуре? Ведь дома были очень разные.

Местный суд сказал, что часть дома размером 18 кв. м относится к личному имуществу бывшего супруга, точно так же, как и участок земли вокруг. Ну а право собственности на зарегистрированные 67 кв. м суд решил поделить в пропорции: 63/100 - мужу, а 37/100 - жене . Такой дележ одну из сторон не устроил и был оспорен в Верховный суд республики. Там, изучив дело, апелляция согласилась, что такое деление недвижимости было неверным. Поэтому было отменено решение первой инстанции и принято новое.

Оно выглядело следующим образом. Апелляция решила просто - разделить пополам между сторонами судебного спора всю фактическую недвижимость площадью 169,3 кв. м, включая пристройку .

В обоснование такого решения Верховный суд Республики Башкортостан сослался на статью 37 Семейного кодекса РФ. Суд сказал, что имущество каждого из супругов можно признать их совместной собственностью, если в период брака оно разрослось и значительно улучшилось.

Но и при таком разделе стороны не нашли общего языка. Решение апелляции так же оспорила недовольная сторона.

Когда дело дошло до Верховного суда РФ, то Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с выводами апелляции. Вот что заявил Верховный суд страны, изучив все документы судебного спора о разделе дома.

Сначала суд выделил "неделимое". Верховный суд страны сказал, что часть дома размером 18 кв. м бывший супруг построил лично еще до заключения брака, поэтому это не должно делиться. Так что эта часть дома считается его личным имуществом.

За годы совместной жизни дом супругов постепенно рос и в размерах, и в цене. Но - не по бумагам

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, в подобных случаях нужно в первую очередь учитывать и объем личных средств, которые каждый из супругов вложил в улучшение активов. Вот тут то и начинают "говорить" бумаги, котороые далеко не все граждане хранят годами. Так что старые чеки, договоры, накладные лучше не выбрасывать, а сложить. Именно за ними в аналогичных спорах может оказаться последнее слово.

Еще Верховный суд РФ подчеркнул - стороны дела не просили судей делить пристройку к дому. Но ее почему-то стали делить.

Учитывая перечисленные обстоятельства, высокий суд отменил акт апелляции и отправила дело обратно на новое рассмотрение.