Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода

Граждане, хоть раз в жизни столкнувшиеся с подобным процессом - разделом некогда совместного жилища, - правильно считают, что это мероприятие выглядит несложным только на бумаге. В действительности же "подводных камней" при любом разделе общего имущества не просто много, а очень много.
В нашем случае Верховный суд разбирался с одной из самых распространенных ситуаций - когда за годы совместной жизни супругов их дом сильно изменился по сравнению с тем, каким он был в самом начале. В нашем случае, дом начинал строить муж. И за годы брака общее жилье постепенно расстраивалось в высоту и в ширину. В итоге - разрослось в десять раз.
Затем, супруги разошлись и решили поделить дом, в котором вместе жили. И дело это не только для бывших супругов, но и для местных судов стало очень непростым. Оказалось, что, хотя дом сильно увеличился в размерах за годы брака, по правоустанавливающим документам, он значится прежним. Размером и площадью примерно в треть от существующего в реальном времени сооружения. Сами поделить такой дом бывшие супруги не смогли. Отправились в суд. Первая инстанция решила, что надо при разделе дома учитывать только официальные документы, судя по которым дом для раздела оказался более чем скромным. Поэтому мужу должна отойти большая часть.
Вторая инстанция - а это уже был Верховный суд Башкирии - с таким решением категорически не согласилась. Апелляция решила что надо просто поделить пополам между мужем и женой всю реально существующую на сегодняшний день недвижимость. Это решение в первую очередь не устроило бывшего мужа и было оспорено теперь уже в столицу, в Верховный суд РФ.
Эта история деления дома началась в Башкирии. Там очень давно - больше двадцати лет назад некий местный житель купил маленький дом площадью чуть больше десяти квадратных метров. Человек оказался хозяйственный, и, как говорят, с руками. Прошло совсем не много времени т он получил у местных властей разрешение на постройку на этом месте большого и современного дома. А еще сельская власть предоставила местному жителю в пожизненное наследуемое владение землю вокруг приобретенной недвижимости. Так через год мужчина на месте маленького, старого дома отстроил новый. Этот дом был больше и лучше старого и оказался размеров в 18 квадратных метров. Через несколько лет после постройки хозяин женился. Шли годы. Вся земля вокруг дома была им оформлена по всем правилам и, согласно документам, стала собственностью мужа.
А вот дом, судя по оформленным бумагам, увеличился в размере до 67 кв. м. Но на самом деле дом с годами продолжал расти. И так случилось, что размер дома дошел до 169,3 кв. м. Частью дома стала даже пристройка к нему с летним кафе. Но потом у супругов начались проблемы в личной жизни . Итог таков - супруги развелись тихо, не предъявляя друг другу материальных претензий. И лишь спустя какое-то время все же пошли в суд делить здание. Для суда была заказана экспертиза. И специалист дал заключение, что фактическая площадь дома составляет 169,3 кв. м, а цена недвижимости за время брака супругов выросла на 1,2 миллиона рублей. Тут и встал вопрос - как делить общую недвижимость? По бумагам или в натуре? Ведь дома были очень разные.
Местный суд сказал, что часть дома размером 18 кв. м относится к личному имуществу бывшего супруга, точно так же, как и участок земли вокруг. Ну а право собственности на зарегистрированные 67 кв. м суд решил поделить в пропорции: 63/100 - мужу, а 37/100 - жене . Такой дележ одну из сторон не устроил и был оспорен в Верховный суд республики. Там, изучив дело, апелляция согласилась, что такое деление недвижимости было неверным. Поэтому было отменено решение первой инстанции и принято новое.
Оно выглядело следующим образом. Апелляция решила просто - разделить пополам между сторонами судебного спора всю фактическую недвижимость площадью 169,3 кв. м, включая пристройку .
В обоснование такого решения Верховный суд Республики Башкортостан сослался на статью 37 Семейного кодекса РФ. Суд сказал, что имущество каждого из супругов можно признать их совместной собственностью, если в период брака оно разрослось и значительно улучшилось.
Но и при таком разделе стороны не нашли общего языка. Решение апелляции так же оспорила недовольная сторона.
Когда дело дошло до Верховного суда РФ, то Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с выводами апелляции. Вот что заявил Верховный суд страны, изучив все документы судебного спора о разделе дома.
Сначала суд выделил "неделимое". Верховный суд страны сказал, что часть дома размером 18 кв. м бывший супруг построил лично еще до заключения брака, поэтому это не должно делиться. Так что эта часть дома считается его личным имуществом.
По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, в подобных случаях нужно в первую очередь учитывать и объем личных средств, которые каждый из супругов вложил в улучшение активов. Вот тут то и начинают "говорить" бумаги, котороые далеко не все граждане хранят годами. Так что старые чеки, договоры, накладные лучше не выбрасывать, а сложить. Именно за ними в аналогичных спорах может оказаться последнее слово.
Еще Верховный суд РФ подчеркнул - стороны дела не просили судей делить пристройку к дому. Но ее почему-то стали делить.
Учитывая перечисленные обстоятельства, высокий суд отменил акт апелляции и отправила дело обратно на новое рассмотрение.