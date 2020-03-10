Власти Кубы разработали план по борьбе с коронавирусом

Куба остается страной, в которой не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом власти Острова Свободы приняли превентивные меры: накануне план по предотвращению распространения заболевания представил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

"Прежде всего, я хочу заверить население Кубы в том, что случаев коронавируса в стране не зафиксировано", - заявил глава правительства в эфире национального телевидения.

"У Кубы есть необходимый опыт борьбы с эпидемиями любого типа. Ведь только недавно национальная система здравоохранения противостояла распространению таких заболеваний, как лихорадка Эбола и H1N1", - напомнил премьер-министр.

Маррэро Крус рассказал, что разработанный советом министров план борьбы с коронавирусом включает различные мероприятия. Например, военные госпитали, за исключением одного столичного медучреждения, могут быть задействованы для исследования подозрительных случаев со схожей новому коронавирусу симптоматикой. Кроме того, министерство здравоохранения Кубы провело серию семинаров с региональными властями с целью улучшения взаимодействия и ускорения обмена информацией на случай выявления случаев заболевания, а медперсонал прошел дополнительное обучение.

Ранее во всех кубинских аэропортах были усилены меры контроля за пассажирами, прибывающими на Остров Свободы.