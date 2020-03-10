Волатильность рубля не вызовет резкого роста экспорта зерна

Ослабление рубля повысит конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке. Но вряд ли приведет к резкому росту объемов поставок за рубеж, уверены эксперты.

Падение рубля было воспринято мировым зерновым рынком как дополнительный фактор к снижению цен. Сейчас все надеются на резкое усиление конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке. Однако больших дополнительных объемов от российских экспортеров ждать не стоит, считает директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.

Во-первых, при таких резких колебаниях курса владельцы зерна, как правило, на всякий случай приостанавливают все продажи в ожидании еще большего роста стоимости валюты и, соответственно, заработков. "Не надо ждать, что пойдет какой-то вал российского зерна на экспорт. Этого не будет", - убежден эксперт. Напротив, он полагает, что как минимум в ближайшие дни количество предложения со стороны российских продавцов резко сократится. Это может поставить покупателей и отдельных экспортеров в неприятную ситуацию, ведь им придется оперативно изыскивать недостающие объемы.

Андрей Сизов прогнозирует существенный рост цен на зерно на внутреннем рынке. "Надеюсь, он будет не полностью пропорционален произошедшему ослаблению рубля. В противном случае, если этот рост будет серьезным и выраженным, я не исключаю каких-то попыток государства вмешаться в рынок - в первую очередь, возможным ограничением экспорта", - рассуждает эксперт.

По его прогнозам, к последней оценке по экспорту пшеницы в 32,1 млн т прирост может составить не более 0,5-01 млн т.

В середине февраля "Центр агроаналитики", подведомственный Минсельхозу, прогнозировал, что Россия по итогам сельхозгода с июля 2019 по июнь 2020 года экспортирует 42,7-43,9 млн т зерновых и зернобобовых (против 44,44 млн т в прошлом сезоне), из них пшеницы - 32,8-33,8 млн тонн (35,2 млн тонн в прошлом сезоне).

Что касается масложирового рынка, здесь девальвация рубля тоже будет играть на руку российским экспортерам. Однако пока непонятно, как будут коррелировать между собой снижающиеся мировые цены на масличные и продукты их переработки и курс рубля, а от этого напрямую зависит объем возможного экспорта, осторожно предполагает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Поскольку у отрасли экспортоориентированная модель, внутреннее ценообразование выстраивается в зависимости от экспортной цены, уточняет он. Эксперт также обращает внимание на то, что отрасль серьезно зависима от импортных семян и действующих веществ средств защиты растений (СЗР). Масличные в России начнут сеять через 1,5-2 месяца. И аграрии наверняка закупили необходимые объемы семян и СЗР. Весь вопрос заключается в том, успели ли они оплатить их. Некоторые поставщики работают с отсрочкой платежа. И достоверной статистики по тому, какая часть российских аграриев успела это сделать, нет.

По данным Минсельхоза, экспорт масложировой продукции в 2019 году вырос на 26% по сравнению с 2018-м и составил около 4 млрд долларов. В 2020 году Масложировой союз прогнозировал объем экспорта в пределах 4,5-5,5 млрд долларов.