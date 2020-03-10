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10.03.2020 12:06
Рубрика: Власть

Володин назвал ключевые поправки в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина
Перед рассмотрением изменений в Конституцию во втором чтении председатель Госдумы рассказал о ключевых решениях, которые предстоит принять.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

К принятию на пленарном заседании профильным комитетом были подготовлено 200 поправок. Второе чтение законопроекта пройдет сегодня, перед заседанием Госдумы фракция "Единая Россия" единогласно поддержала поправки ко второму чтению. Напомним, что основные изменения внес в Госдуму президент РФ, ранее они подробно обсуждались на заседаниях профильной рабочей группы, а также в ходе ее встреч с главой государства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На заседании фракции Володин подчеркнул, что поправки президента наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием.

- До сегодняшнего дня наша Конституция по многим положениям была декларацией о намерениях, - сказал Вячеслав Володин. По его словам, Владимир Путин в своих поправках предложил положение о социальных обязательствах государства сделать нормой прямого действия.

- Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, - напомнил Володин, - это и обязательная индексация пенсий, которая должна ежегодно проводиться. Это все наполняет нормы конкретным содержанием.

Такой же вывод он сделал о главах Конституции о федеративном устройстве, о Федеральном Собрании РФ, о правительстве РФ, а также о главах, регулирующих вопросы работы судебной власти, прокуратуры, местного самоуправления.

- После принятия закона у них будет совершенно другое качество, - подчеркнул председатель нижней палаты.

- Ключевой вопрос, который мы будем с вами рассматривать, и, надеюсь, он будет принят, касается внешних вызовов и угроз, - продолжил спикер. - Мы должны сделать все, чтобы наша страна была защищена.

После принятия поправок страна усилит свой суверенитет, сможет бороться с вызовами более эффективно.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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- И, конечно, - продолжил он, - крайне важно принять норму, которая предполагает невозможность отторжения нашей территории, - заявил спикер. - Любые разговоры на этот счет, тем более, любые решения будут считаться антиконституционными.

Володин напомнил, что президент подпишет изменения только после общероссийского голосования - в случае поддержки со стороны граждан.

- Для этого крайне важно и необходимо, чтобы мы обсуждали предложения в регионах, - рассказал спикер. - В связи с этим мы сегодня на Совете ГД рассмотрели вопрос организации работы депутатов в апреле специально для того, чтобы мы могли обсудить нормы Конституции с нашими гражданами.

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