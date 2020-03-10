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Рубрика: Общество

ВОЗ рассказала, как не впасть в панику из-за коронавируса COVID-19

Текст: Ирина Невинная
ВОЗ распространила рекомендации специалистов департамента психического здоровья, предназначенные гражданам, а также медицинским работникам в связи с эпидемией нового коронавируса. Цель заявления - помочь людям поддержать психическое и психологическое благополучие, пережив стрессовую ситуацию.

Вот основные рекомендации экспертов ВОЗ для граждан и СМИ:

1. COVID-19 может повлиять на людей во многих странах. Не надо связывать распространение вируса с какой-либо этнической или национальной группой. Проявите чуткость к тем, кто заболел, в какой бы стране это не происходило.

2. ВОЗ призывает не называть заболевших "случаи COVID-19", "жертвы", "семьи COVID-19" или "больной". Правильнее формулировать: "люди, у которых есть COVID-19", "люди, которых лечат от COVID-19", "люди, которые выздоравливают от COVID-19 ".

Фото: Handout / Ministry of Civil Aviation (MoCA) / AFP
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3. Избегайте просмотра, чтения или прослушивания новостей, которые вызывают у вас беспокойство. Сосредоточьтесь на информации, которая помогает принять практические меры, чтобы защитить себя и близких.

Не стоит непрерывно следить за новостями, это негативно влияет на психику. Достаточно смотреть обновленные данные в определенное время в течение дня один или два раза. Пользуйтесь проверенной информацией, предоставляемой официальным сайтом ВОЗ, правительств и служб здравоохранения разных стран. Это поможет избежать недостоверной информации, отличить факты от слухов.

4. Защитите себя и поддерживайте других. Помощь другим в трудное время приносит пользу человеку, получающему поддержку, а также помощнику.

5. Сосредоточьтесь на поисках позитивных историй - опыте людей, которые перенесли заражение коронавирусом (COVID-19) и выздоровели, на историях тех, кто поддерживал близких и готов поделиться своим опытом.

6. Уважайте лиц, ухаживающих за больными, и работников здравоохранения, пострадавших от COVID-19. Эти люди спасают жизни и обеспечивают безопасность вас и ваших близких.

Фото: EPA
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7. Нужно понимать, что работники здравоохранения, оказывающие помощь заболевшим, находятся в состоянии повышенной нагрузки и стресса. Но это не означает, что они не могут выполнять свою работу. Для всех людей - и медиков, и пациентов - управление стрессом, сохранение нормального психоэмоционального настроя так же важно, как и управление физическим здоровьем.

Обращаясь к руководителям медицинских служб и врачам, работающим в зонах заражения, эксперты ВОЗ напомнили, что важно грамотно организовать работу медиков, их своевременное информирование об изменениях ситуации, также необходимо обязательно находить время для восстановления и отдыха медицинского персонала. ВОЗ призвала медиков предельно внимательно относиться к пациентам, находящимся в изоляции в медучреждениях, предоставлять им нужную информацию - замалчивание ухудшает состояние больных. Кроме того, рекомендовано, по возможности, не разделять детей и их родителей.

"Оцените ситуацию в вашем регионе и городе и позаботьтесь о своих основных потребностях, а также о том, чтобы сохранять спокойствие. Обеспечьте себе дополнительный отдых и передышку во время работы или между сменами, ешьте достаточно и здоровую пищу, занимайтесь физическими упражнениями, и оставайтесь на связи с семьей и друзьями. Избегайте использования бесполезных стратегий борьбы со стрессом, таких как табак, алкоголь, психотропные и наркотические вещества. В долгосрочной перспективе это может ухудшить ваши психические и физические кондиции", - говорится в рекомендациях ВОЗ.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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